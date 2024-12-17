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Украинцы ищут новые способы избежания мобилизации, — Spiegel

17 декабря 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Как немецкое издание комментирует ситуацию с мобилизацией в Украине
Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

На третий год полномасштабной войны у многих украинцев нет желания добровольно идти воевать. Из-за этого на фронте не хватает не только вооружения, но и мотивированных бойцов, что приводит к провалу мобилизации.

Об этом говорится в материале Spiegel от 15 декабря.

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По данным Spiegel, один из американских чиновников называет текущую ситуацию в Украине "экзаменационной кризисной мобилизации": количества солдат на фронте недостаточно для компенсации потерь на поле боя.

Избегание военной службы стало для украинцев одной из будничных тем. Чтобы не служить, одни в 40 лет поступают в вуз, другие покупают справку об инвалидности, третьи устраиваются на работу, на которой можно получить бронирование. Есть и случаи побега за границу, непроживания по месту прописки и невыхода из дома.

По данным опроса Центра Разумкова, уклонение от военного призыва осудили только 29% респондентов. Другие же заявили, что им нестыдно уклоняться от военной службы.

Spiegel отмечает, что необходимость служить или предоставление отсрочки является вопросом привилегий.

"Люди с деньгами, лучшим образованием и связями могут проще получить "системно важную" должность, увольнительное свидетельство или уехать за границу. Те, кто имеет меньше ресурсов, чаще оказываются на улице, откуда их отправляют сначала в военную бюрократию, а затем в армию", — говорится в материале.

Мужчины, проходящие обучение перед службой, сообщали о нарушениях во время задержания. Их останавливали в супермаркетах или на улице и сразу отправляли в ТЦК и СП. Среди новобранцев есть граждане старше 50 лет и те, кто имеет значительные проблемы со здоровьем. Некоторые мобилизованные утверждают, что в военкомате их почти не осматривали, а просто поставили штамп "пригодный к службе".

"Принудительная мобилизация имеет свои последствия: сообщается о случаях, когда мужчины покидали учебные центры через несколько дней. Новобранцы убегают через лес по вечерам, передают свои координаты по телефону и садятся в автомобили на обочине", — отмечает Spiegel.

Напомним, действие военного положения и мобилизации в Украине в очередной раз продолжили. Они продлятся до 7 февраля 2025 года.

Также мы сообщали, что в Харькове мужчина трижды получал боевую повестку, однако отказывался служить, потому что считал себя непригодным к службе. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.

Германия военный призыв мобилизация война в Украине военнообязанные

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