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Главная Штаб Украина отразила атаку РФ из 166 дронов и двух ракет: какие результаты

Украина отразила атаку РФ из 166 дронов и двух ракет: какие результаты

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Дата публикации 9 июня 2026 08:35
Украина отразила атаку РФ из 166 дронов и двух ракет: какие результаты
Военнослужащие ВСУ снаряжают дрон. Фото: Командование ПС ВСУ

В ночь на 9 июня Украина пережила очередную массированную воздушную атаку. Российские войска выпустили две управляемые авиационные ракеты и 166 беспилотников различных типов, среди которых были как ударные дроны, так и приманки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

Россияне атаковали Украину дронами и ракетами 9 июня

Российские войска запускали дроны из многих направлений, в частности из российских городов Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского, что в Крыму.

Для отражения мощного наступления были привлечены все имеющиеся компоненты Сил обороны Украины: фронтовая авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем.

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Статистика сбитых дронов по состоянию на 9 июня. Фото: ВС ВСУ

По состоянию на 08:00 утра украинским защитникам удалось сбить и подавить с помощью средств РЭБ 146 вражеских БпЛА. Среди ликвидированных целей есть реактивные дроны типа Shahed, а также беспилотники моделей "Гербера", "Италмас", новые барражирующие боеприпасы "Бандероль" и специальные дроны-имитаторы "Пародия", которые враг использует для истощения нашей ПВО.

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Военные зафиксировали попадание обеих управляемых авиационных ракет Х-59/69, а также 17 ударных беспилотников. Разрушения и повреждения инфраструктуры задокументированы в целом на 18 различных локациях в нескольких регионах страны.

Новини.LIVE сообщали ранее о последствиях атаки российских войск по Харьковской области в ночь на 9 июня. Россияне применили по региону как дроны, так и ракеты.

Также вчера, 8 июня, российский дрон ударил по жилому кварталу в Запорожье. В результате удара пострадали 24 человека, среди которых есть ребенок. Также погибли две женщины.

обстрелы ПВО дроны
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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