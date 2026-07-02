Україна фінансуватиме створення роботів-гуманоїдів для армії

Українські військові на полі бою. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Міністерство оборони України запускає грантовий конкурс на створення роботів-гуманоїдів для потреб Сил оборони. Проєкт має прискорити роботизацію передової та допомогти зберегти життя українських військових. Перші розробки будуть відносно простими, але надалі їхній функціонал планують поступово розширювати.

Про це під час заходу Brave1 Advantage повідомили міністр оборони України Михайло Федоров та керівник кластера оборонних технологій Brave1 Андрій Гриценюк, інформує Новини.LIVE з посиланням на кореспондентку hromadske.

Для ЗСУ розроблятимуть роботів-гуманоїдів

Міністерство оборони України анонсувало грантовий конкурс, у межах якого фінансуватимуть створення роботів-гуманоїдів для потреб українського війська.

Одним із головних завдань ініціативи стане максимальна роботизація першої лінії бойового зіткнення. Очікується, що нові інженерні рішення допоможуть зменшити ризики для військовослужбовців, а також ефективніше утримувати позиції й виконувати бойові завдання.

Пояснюючи необхідність розвитку цього напряму, Михайло Федоров наголосив, що майбутнє війни дедалі більше залежить від технологій, а не лише від людського ресурсу. За його словами, Україна має максимально використовувати роботизовані системи, щоб зберігати життя захисників і посилювати обороноздатність.

"Нам потрібно думати, як на першій лінії максимально застосовувати роботизовані технології, як боротися за життя кожного військового на полі бою. Як зробити так, щоб швидше технології воювали з технологіями. Тому що сьогодні наші військові роблять просто неймовірну роботу з таким насиченням дронів. Наша задача — це рішення, яке дозволять нам максимально допомогти тримати першу лінію завдяки технологіям", — сказав Федоров.

За словами Андрія Гриценюка, розвиток гуманоїдної робототехніки відповідає сучасним світовим тенденціям. Він зазначив, що цей напрям стрімко розвивається у США та Китаї, тому Україна також прагне створити власні технологічні рішення для посилення спроможностей війська. Водночас на відміну від цивільного сегмента, українська програма буде орієнтована виключно на оборонні потреби.

Гриценюк пояснив, що на першому етапі українські інженери зосередяться на створенні простіших роботизованих платформ. У майбутньому їхній функціонал поступово розширюватимуть відповідно до потреб Сил оборони.

"Ми бачимо, наскільки бурхливо розвивається напрямок людиноподібних роботів у всьому світі — в Китаї, у Сполучених Штатах. Ми бачимо, що подібні роботи мають цінність для підсилення спроможності нашого війська. Тому ми рухаємось у цьому напрямку. Звісно, спочатку це будуть більш прості роботи, потім вони будуть все складніші і складніші. Але для нас головне, на відміну від цивільної індустрії гуманоїдних роботів, — створити саме ті вироби, які будуть допомагати нашим військовим", — сказав він.

Водночас сучасні гуманоїдні роботи поки що мають низку технічних обмежень. Такі системи залишаються дорогими у виробництві, мають значну вагу, потребують регулярної підзарядки, можуть втрачати рівновагу або виходити з ладу. Зокрема, рух гуманоїда забезпечують близько 20 двигунів, і для стабільної роботи кожен із них має функціонувати бездоганно. Крім того, використання таких роботів разом із регулярними військовими підрозділами може створювати додаткові ризики.

Україна вже стала одним із ключових світових майданчиків для випробування новітніх оборонних технологій. Зокрема, раніше до країни доставили гуманоїдних роботів-солдатів Phantom MK-1 від Foundation для оцінки їхньої ефективності. Новий грантовий конкурс має сприяти появі вже українських розробок у цьому напрямі.

Новини.LIVE інформували, що ЗСУ вже застосовують на фронті українські керовані авіабомби (КАБ). Наразі військові використовують розробки двох із восьми вітчизняних виробників, які демонструють високі показники ефективності під час випробувань. Створення КАБів є частиною ширшої стратегії розвитку оборонних інновацій у межах платформи Brave1.

Новини.LIVE також писали, що російські війська дедалі частіше застосовують модернізовані дрони "Герань Сікер" із системою автоматичного розпізнавання та наведення на ціль. За словами радника міністра оборони Сергія Бескрестнова ("Флеша"), після захоплення цілі безпілотник здатен самостійно завершити атаку навіть без керування оператором.