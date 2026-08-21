Атака дронів 21 серпня: ППО відбивалася проти 135 дронів

Удари Росії по Україні: 27 безпілотників обійшли ППО і атакували
Сили оборони України знешкодили 107 ворожих безпілотників під час чергової повітряної атаки, що триває з вечора 20 серпня. Російські війська запустили 135 дронів різних типів із території РФ та окупованих регіонів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Командування ПС ЗСУ.
Чим Росія атакувала Україну у ніч проти 21 серпня
Загалом противник спрямувавн 135 безпілотних літальних апаратів. Серед них зафіксовано ударні БпЛА типу Shahed, зокрема їхні реактивні модифікації, а такоє дрони "Гербера", і безпілотники-імітатори "Пародія".
Запуск дронів відбувався одночасно з кількох напрямків. Загарбники піднімали апарати з районів російських міст Курськ, Міллєрово, Орел і Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та Донецька.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 107 ворожих цілей.
Попри це, 27 ударним БпЛА противника вдалося влучити на території 16 локацій. Крім того, на трьох локаціях зафіксовано падіння уламків від збитих повітряних цілей.
Новини.LIVE повідомляли, що в Сумській області є пошкодження приватних будинків та постраждалі від дронової атаки у ніч проти 21 серпня. Зокрема, в поліції уточнили, що там восьмеро поранених, серед яких є неповнолітня дитина.
Також Росія влаштувала масований комбінований удар по Україні вчора, 20 серпня. Більша частина цілей була направлена на Київ та область. У столиці загинуло 15 людей. На тлі цього президент Володимир Зеленський під час звернення заявив, що ЗСУ готують атаку по Росії у відповідь.