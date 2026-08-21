Атака дронів 21 серпня: ППО відбивалася проти 135 дронів

Військовослужбовці шукають ціль в небі. Фото:Генштаб ЗСУ

Сили оборони України знешкодили 107 ворожих безпілотників під час чергової повітряної атаки, що триває з вечора 20 серпня. Російські війська запустили 135 дронів різних типів із території РФ та окупованих регіонів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Командування ПС ЗСУ.

Реклама

Чим Росія атакувала Україну у ніч проти 21 серпня

Загалом противник спрямувавн 135 безпілотних літальних апаратів. Серед них зафіксовано ударні БпЛА типу Shahed, зокрема їхні реактивні модифікації, а такоє дрони "Гербера", і безпілотники-імітатори "Пародія".

Запуск дронів відбувався одночасно з кількох напрямків. Загарбники піднімали апарати з районів російських міст Курськ, Міллєрово, Орел і Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та Донецька.

Статистика збиття 21 серпня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 107 ворожих цілей.

Читайте також:

Попри це, 27 ударним БпЛА противника вдалося влучити на території 16 локацій. Крім того, на трьох локаціях зафіксовано падіння уламків від збитих повітряних цілей.

Новини.LIVE повідомляли, що в Сумській області є пошкодження приватних будинків та постраждалі від дронової атаки у ніч проти 21 серпня. Зокрема, в поліції уточнили, що там восьмеро поранених, серед яких є неповнолітня дитина.

Також Росія влаштувала масований комбінований удар по Україні вчора, 20 серпня. Більша частина цілей була направлена на Київ та область. У столиці загинуло 15 людей. На тлі цього президент Володимир Зеленський під час звернення заявив, що ЗСУ готують атаку по Росії у відповідь.