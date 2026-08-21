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Главная Штаб Удары России по Украине: 27 беспилотников обошли ПВО и нанесли удар

Удары России по Украине: 27 беспилотников обошли ПВО и нанесли удар

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Дата публикации 21 августа 2026 08:41
Атака дронов 21 августа: ПВО отразила атаку 135 дронов
Военнослужащие ищут цель в небе. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины сбили 107 вражеских беспилотников в ходе очередной воздушной атаки, продолжающейся с вечера 20 августа. Российские войска запустили 135 дронов различных типов с территории РФ и оккупированных регионов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования ВВС ВСУ.

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Чем Россия атаковала Украину в ночь на 21 августа

Всего противник запустил 135 беспилотных летательных аппаратов. Среди них зафиксированы ударные БПЛА типа Shahed, в частности их реактивные модификации, а также дроны "Гербера" и беспилотники-имитаторы "Пародия".

Запуск дронов происходил одновременно с нескольких направлений. Захватчики запускали аппараты из районов российских городов Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и Донецка.

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Статистика сбитых аппаратов 21 августа. Фото: Военно-воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 107 вражеских целей.

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Несмотря на это, 27 ударным БпЛА противника удалось поразить 16 объектов на территории страны. Кроме того, в трёх местах зафиксировано падение обломков от сбитых воздушных целей.

Новини.LIVE сообщали, что в Сумской области есть повреждения частных домов и пострадавшие от атаки дронов в ночь на 21 августа. В частности, в полиции уточнили, что там восемь раненых, среди которых есть несовершеннолетний ребенок.

Также Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине вчера, 20 августа. Большая часть ударов была направлена на Киев и область. В столице погибло 15 человек. На фоне этого президент Владимир Зеленский во время обращения заявил, что ВСУ готовят ответную атаку на Россию.

беспилотники обстрелы ПВО дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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