УБД предлагают профессиональную бесплатную учебу — что нужно сделать

Участники боевых действий могут бесплатно получить новую профессию — что нужно
В Украине у участников боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью в следствии войны появилась возможность пройти бесплатное обучение на новую профессию. Бывшие военнослужащие смогут получить новую специальность, пройти переподготовку или повысить уровень квалификации, в том числе на курсах целевого назначения.
Что необходимо сделать, чтобы попасть на обучение, сообщила пресс-служба Государственного центра занятости на официальном портале.
Отмечается, что бесплатное обучение, прежде всего, призвано побуждать ветеранов к самозанятости или ведению предпринимательской деятельности с учетом их пожеланий, потребностей и возможностей.
Результатом профессионального обучения может быть получение полной или частичной профессиональной квалификации.
Так, для прохождения профессионального обучения УБД или лицо с инвалидностью в результате войны должно предпринять следующие шаги:
- Выбрать профессию или образовательную программу. Это можно сделать по ссылке — профессии, образовательные программы.
- Обратиться в ближайший центр занятости с соответствующим заявлением по установленной форме. На месте должны предоставить консультацию и помочь с оформлением.
- Подать заявку можно также онлайн. Заполненное заявление автоматически отправляется в соответствующий центр занятости.
- Далее следует ожидать сообщения от карьерного советника о дальнейших шагах по указанному электронному адресу и контактному номеру телефона.
Чтобы принять участие, необходимо иметь следующие документы:
- что удостоверяет личность и подтверждает гражданство Украины (паспорт);
- документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;
- удостоверение участника боевых действий или удостоверение личности с инвалидностью в следствии войны;
- документ о профессиональном (профессионально-техническом) или профессиональном предвысшем, или высшем образовании, аттестат или дубликаты таких документов, или єДокумент об образовании (при наличии);
- лица с инвалидностью в результате войны представляют также копию справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией и индивидуальную программу реабилитации.
Если остались вопросы можно связаться с контакт-центром Государственной службы занятости по номеру: +380 800 600 288.
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