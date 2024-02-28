УБД предлагают профессиональную бесплатную учебу — что нужно сделать

Украинские ветераны на курсах ІТ. Фото: Суспільне Черкаси

В Украине у участников боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью в следствии войны появилась возможность пройти бесплатное обучение на новую профессию. Бывшие военнослужащие смогут получить новую специальность, пройти переподготовку или повысить уровень квалификации, в том числе на курсах целевого назначения.

Что необходимо сделать, чтобы попасть на обучение, сообщила пресс-служба Государственного центра занятости на официальном портале.

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Отмечается, что бесплатное обучение, прежде всего, призвано побуждать ветеранов к самозанятости или ведению предпринимательской деятельности с учетом их пожеланий, потребностей и возможностей.

Результатом профессионального обучения может быть получение полной или частичной профессиональной квалификации.

Так, для прохождения профессионального обучения УБД или лицо с инвалидностью в результате войны должно предпринять следующие шаги:

Выбрать профессию или образовательную программу. Это можно сделать по ссылке — профессии, образовательные программы. Обратиться в ближайший центр занятости с соответствующим заявлением по установленной форме. На месте должны предоставить консультацию и помочь с оформлением. Подать заявку можно также онлайн. Заполненное заявление автоматически отправляется в соответствующий центр занятости. Далее следует ожидать сообщения от карьерного советника о дальнейших шагах по указанному электронному адресу и контактному номеру телефона.

Чтобы принять участие, необходимо иметь следующие документы:

что удостоверяет личность и подтверждает гражданство Украины (паспорт);

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

удостоверение участника боевых действий или удостоверение личности с инвалидностью в следствии войны;

документ о профессиональном (профессионально-техническом) или профессиональном предвысшем, или высшем образовании, аттестат или дубликаты таких документов, или єДокумент об образовании (при наличии);

лица с инвалидностью в результате войны представляют также копию справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией и индивидуальную программу реабилитации.

Если остались вопросы можно связаться с контакт-центром Государственной службы занятости по номеру: +380 800 600 288.

Как пройти профессиональное обучение УБД Инфографика: dcz.gov.ua

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