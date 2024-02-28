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Участники боевых действий могут бесплатно получить новую профессию — что нужно

28 февраля 2024 19:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
УБД предлагают профессиональную бесплатную учебу — что нужно сделать
Украинские ветераны на курсах ІТ. Фото: Суспільне Черкаси
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине у участников боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью в следствии войны появилась возможность пройти бесплатное обучение на новую профессию. Бывшие военнослужащие смогут получить новую специальность, пройти переподготовку или повысить уровень квалификации, в том числе на курсах целевого назначения.

Что необходимо сделать, чтобы попасть на обучение, сообщила пресс-служба Государственного центра занятости на официальном портале.

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Отмечается, что бесплатное обучение, прежде всего, призвано побуждать ветеранов к самозанятости или ведению предпринимательской деятельности с учетом их пожеланий, потребностей и возможностей.

Результатом профессионального обучения может быть получение полной или частичной профессиональной квалификации.

Так, для прохождения профессионального обучения УБД или лицо с инвалидностью в результате войны должно предпринять следующие шаги:

  1. Выбрать профессию или образовательную программу. Это можно сделать по ссылке — профессии, образовательные программы.
  2. Обратиться в ближайший центр занятости с соответствующим заявлением по установленной форме. На месте должны предоставить консультацию и помочь с оформлением.
  3. Подать заявку можно также онлайн. Заполненное заявление автоматически отправляется в соответствующий центр занятости.
  4. Далее следует ожидать сообщения от карьерного советника о дальнейших шагах по указанному электронному адресу и контактному номеру телефона.

Чтобы принять участие, необходимо иметь следующие документы:

  • что удостоверяет личность и подтверждает гражданство Украины (паспорт);
  • документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;
  • удостоверение участника боевых действий или удостоверение личности с инвалидностью в следствии войны;
  • документ о профессиональном (профессионально-техническом) или профессиональном предвысшем, или высшем образовании, аттестат или дубликаты таких документов, или єДокумент об образовании (при наличии);
  • лица с инвалидностью в результате войны представляют также копию справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией и индивидуальную программу реабилитации.

Если остались вопросы можно связаться с контакт-центром Государственной службы занятости по номеру: +380 800 600 288.

 

Участники боевых действий могут бесплатно получить новую профессию — что нужно
Как пройти профессиональное обучение УБД Инфографика: dcz.gov.ua

Ранее мы писали, что в Украине запустили пилотный проект, направленный на предоставление бесплатных услуг по зубопротезированию ветеранам войны.

Напомним, мы сообщали, скольких ветеранов планируют обеспечить жильем в 2024 году.

Также мы информировали, что в Украине планируется упростить процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов.

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учеба
ветераны
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УБД

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