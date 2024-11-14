Военный Борисенко заявил, что большинство призывников из сел и маленьких городков

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Командир минометной батареи и профессор истории Мирослав Борисенко заявил, что в течение 2023-2024 годов мобилизуют в основном жителей сел и маленьких городков. По его словам, военнообязанные в крупных городах могут уклоняться.

Об этом Мирослав Борисенко сказал в интервью "ТСН" в четверг, 14 ноября.

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Мобилизация в Украине

Борисенко подчеркнул, что мобилизация — это, пожалуй, одна из немногих вещей на войне, которую невозможно сделать без государства.

Военный сообщил, что из-за неудачной мобилизации существует серьезная проблема в ВСУ. По его словам, работники ТЦК наиболее активно мобилизуют жителей сел и небольших городков.

"Я сейчас командую батареей из ребят, которые попали под так называемую "бусификацию". Жителей крупных городов у меня почти нет. У нас только один и я. Раньше социальный состав был другой. Сейчас на 90% — это жители маленьких городов и сел. Одна из интересных историй — это когда парень искал работу на стройке, приехал, отдал документы прорабу, а тот оказался агентом или сотрудником ТЦК", — говорит Борисенко.

Он считает, что в селах уже нет уклонистов.

Напомним, в Украине в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки сейчас работают 36 тысяч человек, среди которых около семи тысяч — гражданские.

Также в ВСУ могут служить мужчины с определенными психическими расстройствами. С некоторыми заболеваниями мобилизация невозможна, однако легкие расстройства не мешают определенной работе.