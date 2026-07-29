У ЗСУ розпочали масштабну перевірку справедливості розподілу людей на фронті

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Олександр Шорохов Редактор

У Збройних Силах України розпочали масштабну перевірку процесів комплектування наявних військових частин. Спеціальні комісії планують детально оцінити реальний стан кадрового забезпечення всередині бойових бригад, полків та окремих корпусів. Головні зусилля нового керівництва будуть спрямовані на ретельний аналіз ефективності та встановлення максимальної справедливості під час розподілу мобілізованих громадян.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ.

Справедливість на лінії фронту

Профільні фахівці здійснюють глибокий моніторинг поточної ситуації з урахуванням нагальних потреб частин, які виконують завдання безпосередньо на передовій.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скріншот

За задумом Генштабу, інспекція повинна має виявити наявні кадрові дисбаланси між тиловими структурами та бойовими підрозділами на різних ділянках фронту.

"Ключова мета — оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення", — повідомили у Генштабі.

Також перевіряючі органи планують приділити особливу увагу тим напрямкам, де точаться найінтенсивніші бої.

"Зокрема, оцінюється ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту", — підкреслили у Генштабі.

Ухвалені керівництвом рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людей на передовій.

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