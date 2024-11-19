Український військовий пояснив, чому тотальна мобілізація не є ефективним рішенням

Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: УНІАН

Український військовий з позивним "Тунець" розкритикував ідею відправляти на фронт усіх чоловіків. За його словами, кожна людина виконує свою роботу навіть в тилу.

Про це військовий сказав в інтерв'ю "24 каналу".

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"Якщо всіх гнати на фронт, то хто залишиться в тилу? Хтось працює далекобійником, хтось — зварювальником, хтось — електриком. І що, всіх цих людей відправлять воювати? Я так не вважаю", — сказав "Тунець".

Водночас він погоджується з тим, що без країни не буде ні роботи, ані чого іншого. Однак, за його словами, не потрібно "всіх гнати".

"Самій країні треба робити таку рекламу армії, що армія — це не тільки смерть, сльози. На війні завжди є жарти, завжди є побратимство. Завдяки цьому можна зробити великі кроки до перемоги", — вважає військовий.

На його думку, чоловіків віком 18-25 років слід залучати до ЗСУ тільки на добровільній основі.

"Це має складатися в їхніх головах. У них має бути якась мотивація і бажання служити. Насамперед — бажання захищати державу. Якщо говориш, що держава тобі нічого не дала, — так зроби щось для цієї держави, щоб вона тобі щось дала", — додав боєць.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що в Україні хочуть відмовитися від "бусифікації". У відомстві вже є план реформ.

Також в Україні повістки вручають як особисто, так і через пошту. Законодавство не встановлює конкретних місць, де це дозволено або заборонено, але передбачає чіткі вимоги до їх оформлення та процесу вручення.