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В ВСУ раскритиковали идею тотальной мобилизации

19 ноября 2024 09:30
Виктория Козырь - редактор
Украинский военный объяснил, почему тотальная мобилизация не является эффективным решением
Представители ТЦК общаются с мужчиной. Фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Украинский военный с позывным "Тунец" подверг критике идею отправлять на фронт всех мужчин. По его словам, каждый человек выполняет свою работу даже в тылу.

Об этом военный сказал в интервью "24 каналу".

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"Если всех гнать на фронт, то кто останется в тылу? Кто-то работает дальнобойщиком, кто-то — сварщиком, кто-то — электриком. И что, всех этих людей отправят воевать? Я так не считаю", — сказал "Тунец".

В то же время он соглашается с тем, что без страны не будет ни работы, ни чего другого. Однако, по его словам, не нужно "всех гнать".

"Самой стране надо делать такую рекламу армии, что армия — это не только смерть, слезы. На войне всегда есть шутки, всегда есть побратимство. Благодаря этому можно сделать большие шаги к победе", — считает военный.

По его мнению, мужчин в возрасте 18-25 лет следует привлекать в ВСУ только на добровольной основе.

"Это должно складываться в их головах. У них должна быть какая-то мотивация и желание служить. Прежде всего — желание защищать государство. Если говоришь, что государство тебе ничего не дало, — так сделай что-то для этого государства, чтобы оно тебе что-то дало", — добавил боец.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что в Украине хотят отказаться от "бусификации". В ведомстве уже есть план реформ.

Также в Украине повестки вручают как лично, так и по почте. Законодательство не устанавливает конкретные места, где это разрешено или запрещено, но предусматривает четкие требования к их оформлению и процессу вручения.

ВСУ украинцы Украина мобилизация мужчины

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