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У Житомирі впроваджують нові правила розсилки повісток поштою

3 липня 2024 20:14
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Повістка через пошту — у Житомирі розпочнуть розсилку за новими правилами
Людина забирає листи на пошті. Фото: Depositphotos
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

З 4 липня Житомирська міська рада почне надсилати повістки військовозобов'язаним рекомендованими листами за місцем їх реєстрації. У повістці буде зазначений термін, до якого потрібно з'явитися в ТЦК, у разі відмови буде складено адмінпротокол, за яким призовник повинен буде сплати штраф.

Про це повідомляє Суспільне Житомир у середу, 3 липня. 

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З 4 липня Житомирська міська рада почне розсилати повістки військовозобов'язаним рекомендованими листами. За словами заступника міського голови Житомира Олега Смаля, у повістці буде зазначений термін, до якого потрібно з'явитися в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Смаль підкреслив, що ці дії регламентує закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 18).

"Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки згідно із розпорядженням начальника ТЦК та СП звернувся до міської ради щодо розсилки цих повісток. ТЦК формуватимуть списки і передаватимуть нам повістки, а ми своєю чергою надсилатимемо їх рекомендованим листом військовозобов'язаним", — зазначив Смаль.

Рекомендований лист відправлятимуть військовозобов'язаним за місцем їх реєстрації. У повістці буде зазначено термін, впродовж якого військовозобов'язаний повинен звернутися до ТЦК та СП.

"Якщо ж військовозобов'язаний відмовився від вручення рекомендаційного листа та не з'явився до ТЦК, повідомлять поліції, яка здійснюватиме розшук чоловіка і доставлятиме його до ТЦК. Після чого на нього складуть адміністративний протокол від 17 тисяч гривень", — заявив заступник міського голови Житомира. 

Раніше ми писали, що згідно з новими правилами, повістки військовозобов’язаним, призовникам та резервістам надсилатимуться тепер із рекомендованим врученням. Електронних повісток поки що не планують запроваджувати.

Також ми розповідали, як правильно реагувати, якщо співробітники ТЦК принесли повістку військовозобов'язаному додому, та який має бути порядок дій.

Житомир Україна штраф пошта мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані бойова повістка

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