Військовий у Житомирі збив насмерть хлопця, його судив суд

Ув'язнений військовий. Ілюстративне фото: відкриті джерела

У Житомирі 12 лютого судили військового, який напочатку цієї зими вчинив смертельне ДТП. На пішохідному переході він насмерть збив 17-річного хлопця.

Про це повідомляє ТСН.

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"Життя, яке забрали не лише в моєї дитини, а й повністю у всієї родини. Я хочу справедливості. Справедливого суду", — сказала Олена, мати загиблого Валерія Розбицького, яка два місяці тому втратила єдиного сина.

Видання інформує, що 17-річний Валерій Розбицький мріяв про майбутнє у військовому інституті та з легкістю опановував іноземні мови. Ввечері 3 грудня 2024 року він поспішав на заняття з польської, проте не дістався до репетитора — на пішохідному переході біля будинку його бабусі юнака збив автомобіль. Попри зусилля лікарів, наступного ранку в реанімації його серце зупинилося.

Раніше ТСН повідомляла, що за кермом волонтерського авто перебував військовослужбовець 72-ї бригади Василь Онопрійчук, який приїхав до Житомира у відпустку. Того вечора він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та без водійського посвідчення.

На судове засідання, окрім рідних загиблого, прийшли його друзі й однокласники. Після грудневого сюжету ТСН, маму й бабусю Валерія почали впізнавати на вулицях. Серед тих, хто висловлював співчуття, виявилися очевидці трагедії — їхні свідчення стали важливими для розслідування.

"Ще раз вибачаюся перед усіма. Я розумію, що це нічного не поверне. Але я можу ще допомогти в обороні", — сказав підсудний.

Крім того, про звільнення обвинуваченого з-під арешту в обмін на службу просив і його захисник.

"Ми хочемо, щоб він повернувся до своєї бригади імені Чорних запорожців, оскільки він є головним сержантом роти", — заявив адвокат Андрій Бурун.

Що вирішив суд

Як зазначають прокурор та адвокат постраждалої сторони, найбільша загроза полягає в тому, що військова частина може відрядити обвинуваченого в загибелі хлопця до іншого регіону. Це, пояснюють юристи, може суттєво затягнути або навіть зупинити судовий процес.

Суд, розглянувши всі обставини справи, ухвалив рішення залишити Василя Онопрійчука під вартою ще на 60 діб. Окрім того, він зобов’язаний виплатити матері Валерія моральну компенсацію в розмірі 1,5 мільйона гривень. У разі визнання винним військовослужбовцеві загрожує до 10 років позбавлення волі з подальшою забороною керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Одесі військовий повідомляв у соцмережах, де співробітники ТЦК роздають повістки. Підсудний визнав свою вину і перевів 50 тисяч гривень на ЗСУ.

Також ми писали, що житель Хмельницької області подав позов проти ТЦК, оскільки його брат загинув на війни, а центр комплектування відмовився надавати чоловіку відстрочку.