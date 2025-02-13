Военный в Житомире сбил насмерть парня, его судил суд

Заключенный военный в тюрьму. Иллюстративное фото: открытые источники

В Житомире 12 февраля судили военного, который в начале этой зимы совершил смертельное ДТП. На пешеходном переходе он насмерть сбил 17-летнего парня.

Об этом сообщает ТСН.

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"Жизнь, которую забрали не только у моего ребенка, но и полностью у всей семьи. Я хочу справедливости. Справедливого суда", — сказала Елена, мать погибшего Валерия Розбицкого, которая два месяца назад потеряла единственного сына.

Издание информирует, что 17-летний Валерий Розбицкий мечтал о будущем в военном институте и с легкостью овладевал иностранными языками. Вечером 3 декабря 2024 года он спешил на занятия по польскому, однако не добрался до репетитора — на пешеходном переходе возле дома его бабушки юношу сбил автомобиль. Несмотря на усилия врачей, на следующее утро в реанимации его сердце остановилось.

Ранее ТСН сообщала, что за рулем волонтерского авто находился военнослужащий 72-й бригады Василий Оноприйчук, который приехал в Житомир в отпуск. В тот вечер он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения.

На судебное заседание, кроме родных погибшего, пришли его друзья и одноклассники. После декабрьского сюжета ТСН, маму и бабушку Валерия начали узнавать на улицах. Среди тех, кто выражал соболезнования, оказались очевидцы трагедии — их показания стали важными для расследования.

"Еще раз извиняюсь перед всеми. Я понимаю, что это ночного не вернет. Но я могу еще помочь в обороне", — сказал подсудимый.

Кроме того, об освобождении обвиняемого из-под ареста в обмен на службу просил и его защитник.

"Мы хотим, чтобы он вернулся в свою бригаду имени Черных запорожцев, поскольку он является главным сержантом роты", — заявил адвокат Андрей Бурун.

Что решил суд

Как отмечают прокурор и адвокат пострадавшей стороны, самая большая угроза заключается в том, что военная часть может отправить обвиняемого в гибели парня в другой регион. Это, объясняют юристы, может существенно затянуть или даже остановить судебный процесс.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, принял решение оставить Василия Оноприйчука под стражей еще на 60 суток. Кроме того, он обязан выплатить матери Валерия моральную компенсацию в размере 1,5 миллиона гривен. В случае признания виновным военнослужащему грозит до 10 лет лишения свободы с последующим запретом управлять транспортными средствами.

Напомним, недавно мы писали, что в Одессе военный сообщал в соцсетях, где сотрудники ТЦК раздают повестки. Подсудимый признал свою вину и перевел 50 тысяч гривен на ВСУ.

Также мы писали, что житель Хмельницкой области подал иск против ТЦК, поскольку его брат погиб на войне, а центр комплектования отказался предоставлять мужчине отсрочку.