У застосунку Резерв+ стався збій — що відомо
В Україні у мобільному застосунку "Резерв+" стався збій. Користувачі скаржаться, що виникають проблеми під час спроби входу.
Про це повідомляє Новини.LIVE у суботу, 8 лютого.
Збій у застосунку "Резерв+"
Повідомляється, що при спробі зайти у застосунок на екрані з'являється повідомлення про технічну проблему. Зайти у "Резерв+" неможливо з вечора 7 лютого.
Користувачі соціальних мереж також повідомляють про збій у роботі застосунку.
Раніше ми писали про те, що означає статус "Знято" у "Резерв+". Також нагадуємо про те, чи є різниця між відстрочками, оформленими через "Резерв+" і в ТЦК.
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