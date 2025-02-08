У застосунку Резерв+ стався збій

Резерв+ у смартфоні. Фото: РБК-Україна

В Україні у мобільному застосунку "Резерв+" стався збій. Користувачі скаржаться, що виникають проблеми під час спроби входу.

Про це повідомляє Новини.LIVE у суботу, 8 лютого.

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Збій у застосунку "Резерв+"

Повідомляється, що при спробі зайти у застосунок на екрані з'являється повідомлення про технічну проблему. Зайти у "Резерв+" неможливо з вечора 7 лютого.

Користувачі соціальних мереж також повідомляють про збій у роботі застосунку.

Збій в Резерв+. Фото: скриншот

Раніше ми писали про те, що означає статус "Знято" у "Резерв+". Також нагадуємо про те, чи є різниця між відстрочками, оформленими через "Резерв+" і в ТЦК.