Сбой в Резерв+ — в Минобороны сообщили детали

В приложении Резерв+ произошел масштабный сбой
В приложении для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+" в четверг, 19 декабря, произошел технический сбой. Пользователи не могут авторизоваться и использовать функции.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.
Сбой в Резерв+
"В мобильном приложении Резерв+ произошел технический сбой, из-за которого временно нельзя авторизироваться и воспользоваться функциями", — говорится в сообщении.
В министерстве извинились перед пользователями за неудобства и заверили, что техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения. Поэтому в течение нескольких часов доступ к "Резерв+" должен вернуться.
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире КИЇВ24 отметила, что работа приложения будет восстановлена через один-полтора часа.
Напомним, 1 декабря в работе мобильного приложения Monobank произошел сбой.
Также мы писали о техническом сбое в работе приложения "Укрзализныци". Пользователи не могли купить билеты и воспользоваться другими услугами.
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