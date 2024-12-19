Сбой в Резерв+ — в Минобороны сообщили детали

Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В приложении для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+" в четверг, 19 декабря, произошел технический сбой. Пользователи не могут авторизоваться и использовать функции.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

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"В мобильном приложении Резерв+ произошел технический сбой, из-за которого временно нельзя авторизироваться и воспользоваться функциями", — говорится в сообщении.

В министерстве извинились перед пользователями за неудобства и заверили, что техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения. Поэтому в течение нескольких часов доступ к "Резерв+" должен вернуться.

Скриншот поста Минобороны

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире КИЇВ24 отметила, что работа приложения будет восстановлена через один-полтора часа.

Напомним, 1 декабря в работе мобильного приложения Monobank произошел сбой.

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