У застосунку Армія+ рекорд — 60 тисяч військових відповіли про службу

Військовослужбовець тримає телефон. Фото ілюстративне: Армія.Inform

У застосунку "Армія+" за 11 днів участь в опитуванні про ставлення до військової служби взяли вже 60 000 військових. Це найбільша кількість респондентів в історії сервісу, і, як підкреслюють у Міноборони, такий масштаб відкриває нові можливості для формування реформ у секторі оборони.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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Військовослужбовці ще мають можливість взяти участь в опитуванні до 10 квітня

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко, результати опитувань в "Армія+" уже мають реальний вплив. Завдяки зворотному зв’язку військових, зокрема, вдалося оновити раціони сухпайків та обрати нового керівника Національної академії сухопутних військ.

Вона наголосила, що кожна думка має значення, а до 10 квітня в учасників ще є час долучитися до процесу змін.

"Опитування в Армія+ вже трансформують військо. Наприклад, ми покращили сухпайки та обрали очільника Національної академії сухопутних військ. 60 000 користувачів пройшли опитування про ставлення до служби. А це значить, що ми маємо 60 000 думок, які враховуватимуть під час розробки важливих реформ. У вас є ще час до 10 квітня стати голосом, що може бути вирішальним в зміна", — сказала Катерина Чорногоренко.

Метою поточного опитування є виявлення ключових проблем, із якими стикаються військовослужбовці, а також визначення пріоритетів, що потребують негайного втручання та рішень на рівні оборонного керівництва.

Від моменту запуску застосунку у "Армія+" вже провели 11 опитувань, які разом зібрали понад 200 тисяч відповідей. Середня кількість учасників кожного з них складає близько 20 тисяч. До нинішнього, найбільш масового, рекордним було опитування, присвячене розвитку програми підтримки військовослужбовців "Плюси", яке заповнили майже 45 тисяч осіб.

Нагадаємо, у застосунку "Армія+" з'явилися нові види рапортів, а також курс з протидії ІПСО.