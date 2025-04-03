У застосунку Армія+ рекорд — 60 тисяч військових відповіли про службу

У застосунку Армія+ триває наймасовіше опитування — деталі
У застосунку "Армія+" за 11 днів участь в опитуванні про ставлення до військової служби взяли вже 60 000 військових. Це найбільша кількість респондентів в історії сервісу, і, як підкреслюють у Міноборони, такий масштаб відкриває нові можливості для формування реформ у секторі оборони.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
Військовослужбовці ще мають можливість взяти участь в опитуванні до 10 квітня
За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко, результати опитувань в "Армія+" уже мають реальний вплив. Завдяки зворотному зв’язку військових, зокрема, вдалося оновити раціони сухпайків та обрати нового керівника Національної академії сухопутних військ.
Вона наголосила, що кожна думка має значення, а до 10 квітня в учасників ще є час долучитися до процесу змін.
"Опитування в Армія+ вже трансформують військо. Наприклад, ми покращили сухпайки та обрали очільника Національної академії сухопутних військ. 60 000 користувачів пройшли опитування про ставлення до служби. А це значить, що ми маємо 60 000 думок, які враховуватимуть під час розробки важливих реформ. У вас є ще час до 10 квітня стати голосом, що може бути вирішальним в зміна", — сказала Катерина Чорногоренко.
Метою поточного опитування є виявлення ключових проблем, із якими стикаються військовослужбовці, а також визначення пріоритетів, що потребують негайного втручання та рішень на рівні оборонного керівництва.
Від моменту запуску застосунку у "Армія+" вже провели 11 опитувань, які разом зібрали понад 200 тисяч відповідей. Середня кількість учасників кожного з них складає близько 20 тисяч. До нинішнього, найбільш масового, рекордним було опитування, присвячене розвитку програми підтримки військовослужбовців "Плюси", яке заповнили майже 45 тисяч осіб.
Нагадаємо, у застосунку "Армія+" з'явилися нові види рапортів, а також курс з протидії ІПСО.
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