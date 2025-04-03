В приложении Армия+ рекорд — 60 тысяч военных ответили о службе

Военнослужащий держит телефон. Фото иллюстративное: Армия.Inform

В приложении "Армия+" за 11 дней участие в опросе об отношении к военной службе приняли уже 60 000 военных. Это наибольшее количество респондентов в истории сервиса, и, как подчеркивают в Минобороны, такой масштаб открывает новые возможности для формирования реформ в секторе обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Военнослужащие еще имеют возможность принять участие в опросе до 10 апреля

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерины Черногоренко, результаты опросов в "Армия+" уже имеют реальное влияние. Благодаря обратной связи военных, в частности, удалось обновить рационы сухпайков и выбрать нового руководителя Национальной академии сухопутных войск.

Она подчеркнула, что каждое мнение имеет значение, а до 10 апреля у участников еще есть время присоединиться к процессу изменений.

"Опросы в Армия+ уже трансформируют войско. Например, мы улучшили сухпайки и выбрали главу Национальной академии сухопутных войск. 60 000 пользователей прошли опрос об отношении к службе. А это значит, что мы имеем 60 000 мнений, которые будут учитывать при разработке важных реформ. У вас есть еще время до 10 апреля стать голосом, который может быть решающим в изменении", — сказала Екатерина Черногоренко.

Целью текущего опроса является выявление ключевых проблем, с которыми сталкиваются военнослужащие, а также определение приоритетов, требующих немедленного вмешательства и решений на уровне оборонного руководства.

С момента запуска приложения в "Армия+" уже провели 11 опросов, которые вместе собрали более 200 тысяч ответов. Среднее количество участников каждого из них составляет около 20 тысяч. До нынешнего, наиболее массового, рекордным был опрос, посвященный развитию программы поддержки военнослужащих "Плюсы", который заполнили почти 45 тысяч человек.

Напомним, в приложении "Армия+" появились новые виды рапортов, а также курс по противодействию ИПСО.