Представитель ВР Федор Вениславский объяснил, могут ли украинские мужчины получить повестки за границей

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Фото: x.com/verkhovna_rada

Украинские мужчины, которые находятся за границей, должны обратиться в иностранные консульства, чтобы обновить свои персональные данные. Повестки после этого им вручать не будут.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Возможно ли вручение повесток военнообязанным украинцам за границей

Представитель Верховной Рады отметил, что обновлять персональные данные тем, кто находится за пределами Украины, нужно для того, чтобы работники ТЦК понимали, сколько военнообязанных выехали за границу, и не тратили время на оформление повесток для таких граждан.

"У нас нет механизма вручения повестки за границей, потому что это вручают представители ТЦК и СП, а за рубежом, скажем так, юрисдикция их не распространяется", — пояснил Вениславский.

Напомним, юрист АО Verity Group Вячеслав Лукьяненко заявил, что повестка, согласно нормам действующего законодательства, может прийти по адресу любого военнообязанного. После поступления повестки граждане должны в течение трех дней получить заказное письмо. Мужчины, которые находятся за границей, также не являются исключением.

Ранее адвокаты объединения "Бачинский и партнеры" объяснили, при каких условиях можно отказаться от повестки и не получить за это наказание. В частности, такое право имеют граждане, которых исключили из военного учета.