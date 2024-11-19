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В ВР сообщили, будут ли вручать повестки украинцам за границей

19 ноября 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Представитель ВР Федор Вениславский объяснил, могут ли украинские мужчины получить повестки за границей
Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Фото: x.com/verkhovna_rada
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Украинские мужчины, которые находятся за границей, должны обратиться в иностранные консульства, чтобы обновить свои персональные данные. Повестки после этого им вручать не будут.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Представитель Верховной Рады отметил, что обновлять персональные данные тем, кто находится за пределами Украины, нужно для того, чтобы работники ТЦК понимали, сколько военнообязанных выехали за границу, и не тратили время на оформление повесток для таких граждан.

"У нас нет механизма вручения повестки за границей, потому что это вручают представители ТЦК и СП, а за рубежом, скажем так, юрисдикция их не распространяется", — пояснил Вениславский.

Напомним, юрист АО Verity Group Вячеслав Лукьяненко заявил, что повестка, согласно нормам действующего законодательства, может прийти по адресу любого военнообязанного. После поступления повестки граждане должны в течение трех дней получить заказное письмо. Мужчины, которые находятся за границей, также не являются исключением.

Ранее адвокаты объединения "Бачинский и партнеры" объяснили, при каких условиях можно отказаться от повестки и не получить за это наказание. В частности, такое право имеют граждане, которых исключили из военного учета.

Федор Вениславский мобилизация повестки заграница военнообязанные

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