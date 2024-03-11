В Виннице заработали центры для рекрутинга добровольцев — будут ли там ТЦК

Военные в центре рекрутинга в Виннице. Фото: Винницкий городской совет

В Виннице с понедельника, 11 марта, заработали муниципальные центры рекрутинга для добровольцев. Граждане смогут получить консультации в центрах по поводу начала своей военной службы. При этом представители территориальных центров комплектования не будут присутствовать в центрах рекрутинга.

Об этом идет речь на сайте Винницкого городского совета.

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Как указано на сайте, проект реализован в сотрудничестве между винницким горсоветом и местной бригадой ТрО.

Главной целью проекта является предоставление консультаций и информирования граждан, решивших вступить в ряды ВСУ и защищать страну на фронте.

"Отдельно подчеркиваем, что в пунктах муниципального центра рекрутинга не будут выдаваться повестки сотрудниками ТЦК и СП и работниками центра. Зато посетителей ожидает полная информация о наличии вакантных мест в подразделениях отдельной бригады ТрО и других военных подразделений, адреса высших и средних военных учебных заведений специальностей, условия службы по контракту и мобилизации, пошаговый маршрут рекрута", — заверил координатор открытия рекрутинговых центров, солдат Роман Ковальский.

Военный добавил, что в центрах ждут мотивированных украинцев от 18 лет. Рекрутинг предлагает службу по контракту, мобилизации, обучению в высших и средних военных заведениях, а также зарплату от 20 до 120 тысяч и выше.

Адреса и данные для связи с муниципальными рекрутинговыми центрами можно найти на сайте Винницкого горсовета.

Напомним, в Запорожье также был открыт рекрутинговый центр. Там не вручают повестки и консультируют по вопросам службы в украинской армии.

Также мы писали, что в проекте по набору кадров в Силы обороны Украины количество вакансий постоянно увеличивается. Это свидетельствует о большом интересе украинцев к вступлению в армию. По данным Минобороны, гражданам предлагают 8 520 вакансий и на них уже есть 105 891 отзыв.