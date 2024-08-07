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У війську потрібні люди, що вміють керувати FVP-дронами — кого запрошують до полку "Азов"

7 серпня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує пілотам FVP-дронів
Військовий керує дроном. Фото ілюстративне: zaxid.net
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, що знаються на БпЛА. У полку потрібні пілоти FVP-дронів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 3 серпня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки пілота FVP-дронів у полку "Азов" і вимоги до кандидатів

Пілот має пілотувати, збирати, налаштовувати та ремонтувати FVP-дрони. Обійняти таку посаду в полку "Азов" можуть люди, що впевнено здійснують пілотування FVP-дронів та знають програмне забезпечення BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива". Перевагою буде досвід військової служби та роботи з паяльником.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

Які люди потрібні в "Азові"

"Наразі "Азов" шукає вмотивованих добровольців, які прагнуть своїми діями наближати перемогу України у складі бойових підрозділів бригади, медичної служби та тилових служб забезпечення. Попередній бойовий досвід та служба у війську необов’язкові. Досвідчені інструктори з колосальним бойовим досвідом навчають рекрутів усьому необхідному... Потрібні лише бажання вдосконалюватись та щоденна наполеглива праця", — йдеться в повідомленні бригади.

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