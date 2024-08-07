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В армии нужны люди, умеющие управлять FVP-дронами — кого приглашают в полк "Азов"

7 августа 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает пилотам FVP-дронов
Военный управляет дроном. Фото иллюстративное: zaxid.net
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, разбирающихся в БпЛА. В полку нужны пилоты FVP-дронов.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 3 августа.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности пилота FVP-дронов в полку "Азов" и требования к кандидатам

Пилот должен пилотировать, собирать, настраивать и ремонтировать FVP-дроны. Занять такую должность в полку "Азов" могут люди, уверенно осуществляющие пилотирование FVP-дронов и знающие программное обеспечение BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива". Преимуществом станет опыт военной службы и работы с паяльником.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата будет составлять 25–125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будет начисляться доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на этот пост действующих военнослужащих.

Какие люди нужны в "Азове"

"В настоящее время "Азов" ищет мотивированных добровольцев, стремящихся своими действиями приближать победу Украины в составе боевых подразделений бригады, медицинской службы и тыловых служб обеспечения. Предыдущий боевой опыт и служба в армии необязательны. Опытные инструкторы с колоссальным боевым опытом обучают рекрутов всему необходимому... Нужны только желания совершенствоваться и ежедневный упорный труд", — говорится в сообщении бригады.

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