Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает пилотам FVP-дронов

В армии нужны люди, умеющие управлять FVP-дронами — кого приглашают в полк "Азов"
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, разбирающихся в БпЛА. В полку нужны пилоты FVP-дронов.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 3 августа.
Обязанности пилота FVP-дронов в полку "Азов" и требования к кандидатам
Пилот должен пилотировать, собирать, настраивать и ремонтировать FVP-дроны. Занять такую должность в полку "Азов" могут люди, уверенно осуществляющие пилотирование FVP-дронов и знающие программное обеспечение BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива". Преимуществом станет опыт военной службы и работы с паяльником.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата будет составлять 25–125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будет начисляться доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на этот пост действующих военнослужащих.
Какие люди нужны в "Азове"
"В настоящее время "Азов" ищет мотивированных добровольцев, стремящихся своими действиями приближать победу Украины в составе боевых подразделений бригады, медицинской службы и тыловых служб обеспечения. Предыдущий боевой опыт и служба в армии необязательны. Опытные инструкторы с колоссальным боевым опытом обучают рекрутов всему необходимому... Нужны только желания совершенствоваться и ежедневный упорный труд", — говорится в сообщении бригады.
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