Ветеран PRO - військові зможуть знайти фахівця із супроводу

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на презентації Ветеран Pro. Фото: t.me/Denys_Smyhal

У цифровому просторі "Ветеран PRO" зʼявився сервіс для пошуку фахівця із супроводу. Невдовзі також запрацюють опції з медицини, працевлаштування та грантів на бізнес.

Про це в одному з телеефірів заявила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова, яку цитує "Укрінформ".

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За словами міністерки, наразі у "Ветеран PRO" вже підтягнули ті послуги, які були доступні для ветеранів на особливих умовах. Вона наголосила, що буде зроблено усе, щоб ті програми, які робить держава для ветеранів та ветеранів, були в одному місці, щоб це було зручно.

"Вже на платформі Дія і єРобота, єОселя тощо, створили новий сервіс — це пошук фахівця із супроводу. Адже ми побачили — буває так, що людині складно знайти того фахівця, який проведе (ветерана. — Ред.) по всіх задачах. Наступні етапи — це медицина, працевлаштування, гранти на бізнес", — розповіла Калмикова.

Міністерка пояснила, що якщо у застосунку "Дія" не відображається розділ "Ветеран PRO", слід оновити його до останньої версії. Крім того, можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів — зокрема через соцмережі — описати ситуацію, і фахівці допоможуть розв’язати проблему.

Калмикова наголосила, що головна роль фахівця із супроводу — це допомога ветеранам, ветеранкам, їхнім родинам, а також родинам загиблих військових у навігації доступними державними та муніципальними послугами.

За її даними, нині до роботи вже підготовлено майже 1400 таких фахівців у 1100 громадах по всій країні. У невеликих населених пунктах громади можуть об’єднуватися, щоб один фахівець міг надавати послуги ветеранам та ветеранкам одразу з кількох ОТГ.

Міністерка також зазначила, що поступово усі сервіси, які надають фахівці із супроводу, будуть оцифровані. Водночас вона підкреслила: є ветерани з проблемами із зором через поранення, які не можуть повноцінно користуватися цифровими рішеннями, а також ті, хто взагалі не використовує смартфони або мобільні додатки.

"У будь-якому разі зараз ми будуємо цифровий фронтенд і офлайновий фронтенд. Вони підсилюють один одного, але я не думаю, що колись ми вийдемо в таку ситуацію, коли буде виключно цифра", — резюмувала вона.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у застосунку "Дія" буде нова цифрова послуга для українських воїнів під назвою "Шлях" пораненого". Цей інструмент автоматизує процес документообігу та виплат для поранених бійців, спрощуючи доступ до державної допомоги.

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