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В "Ветеран PRO" добавили поиск специалиста по сопровождению

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 02:28
Ветеран PRO — военные смогут найти специалиста по сопровождению
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на презентации Ветеран Pro. Фото: t.me/Denys_Smyhal

В цифровом пространстве "Ветеран PRO" появился сервис для поиска специалиста по сопровождению. Вскоре также заработают опции по медицине, трудоустройству и грантам на бизнес

Об этом в одном из телеэфиров заявила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, которую цитирует "Укрінформ".

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По словам министра, сейчас в "Ветеран PRO" уже подтянули те услуги, которые были доступны для ветеранов на особых условиях. Она подчеркнула, что будет сделано все, чтобы те программы, которые делает государство для ветеранов и ветеранов, были в одном месте, чтобы это было удобно.

"Уже на платформе Дія и єРобота, єОселя и т.д., создали новый сервис - это поиск специалиста по сопровождению. Ведь мы увидели - бывает так, что человеку сложно найти того специалиста, который проведет (ветерана. - Ред.) по всем задачам. Следующие этапы - это медицина, трудоустройство, гранты на бизнес", — рассказала Калмыкова.

Министр пояснила, что если в приложении "Дія" не отображается раздел "Ветеран PRO", следует обновить его до последней версии. Кроме того, можно обратиться в Министерство по делам ветеранов — в частности через соцсети - описать ситуацию, и специалисты помогут решить проблему.

Калмыкова подчеркнула, что главная роль специалиста по сопровождению - это помощь ветеранам, ветеранкам, их семьям, а также семьям погибших военных в навигации доступными государственными и муниципальными услугами.

По ее данным, сейчас к работе уже подготовлено почти 1400 таких специалистов в 1100 громадах по всей стране. В небольших населенных пунктах общины могут объединяться, чтобы один специалист мог предоставлять услуги ветеранам и ветеранкам сразу из нескольких ОТГ.

Министр также отметила, что постепенно все сервисы, которые предоставляют специалисты по сопровождению, будут оцифрованы. В то же время она подчеркнула: есть ветераны с проблемами со зрением из-за ранения, которые не могут полноценно пользоваться цифровыми решениями, а также те, кто вообще не использует смартфоны или мобильные приложения.

"В любом случае сейчас мы строим цифровой фронтенд и офлайновый фронтенд. Они усиливают друг друга, но я не думаю, что когда-то мы выйдем в такую ситуацию, когда будет исключительно цифра", — резюмировала она.

Напомним, недавно мы писали, что в приложении "Дія" будет новая цифровая услуга для украинских воинов под названием "Путь" раненого". Этот инструмент автоматизирует процесс документооборота и выплат для раненых бойцов, упрощая доступ к государственной помощи.

Также мы сообщали, как участникам боевых действий получить квартиру от государства.

армия ветераны медицина бизнес война в Украине трудоустройство
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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