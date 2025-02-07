Федор Вениславский сказал будет ли снижение мобилизационного возраста в Украине

ТЦК проверяет документы. Фото: Львовский ТЦК и СП

На сегодня в Верховной Раде Украины отсутствуют законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста ниже 25 лет. В то же время власть разработала другие механизмы, как заинтересовать молодежь участвовать в рядах Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, сообщает "Суспільне".

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По его словам, все дискуссии на эту тему остаются исключительно на уровне политических обсуждений и вряд ли получат поддержку как в профильном комитете, так и в парламенте в целом.

"Все, что обсуждается — это исключительно политические дискуссии, которые по моему глубокому убеждению вряд ли найдут поддержку, как в нашем комитете, так и в парламенте в целом", — сказал Вениславский.

В то же время он отметил, что несмотря на затяжную войну, мобилизация в Украине продолжается в плановом режиме. В прошлом году несколько тысяч граждан в возрасте от 18 до 25 лет заключили контракты на прохождение военной службы.

По словам депутата, после разработки дополнительных мотивационных механизмов, в частности введения разовых выплат при заключении контрактов, ожидается существенный рост количества желающих приобщиться к службе. Это, по его прогнозам, будет способствовать усилению обороноспособности страны.

Напомним, экс-советник Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины заявил, что в стране могут вскоре снизить мобилизационный возраст.

Ранее заместителя командира 3-й ОШБр Максим Жорин высказался по поводу целесообразности призыва и снижения мобилизации.

Впрочем, некоторых лиц моложе 25 лет все же могут мобилизовать — юристы объяснили при каких условиях это возможно.