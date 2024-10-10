Контрактна служба в ЗСУ — у ТЦК розповіли деталі

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Контрактна служба в Збройних силах України є альтернативою мобілізації. За словами начальника відділу рекрутингу та комплектування Закарпатського ВТЦК і СП Сергія Шахлевича, однією з головних переваг підписання контракту з армією є можливість самостійно вибирати місце проходження служби.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

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Шахлевич наголосив, що контрактники можуть навіть змінювати професію завдяки чинним навчальним центрам.

"Ті, хто не чекає повістки, самі можуть обирати військову частину, яка подобається. Військова служба за мобілізацією, де є державний розподіл, такого запропонувати не може", — розповів він.

Шахлевич зазначив, що контрактники не лише отримують стабільну зарплату та необхідне забезпечення, але й по суті знаходять собі побратимів і посестер.

Крім того, він підкреслив, що контрактники мають можливість служити в тилових підрозділах або у частинах спеціального транспорту.

Щодо страхів потрапити не до бажаного військового підрозділу, представник ТЦК вважає їх передчасними. Він пояснив, що військова частина надсилає рекомендаційний лист, на підставі якого контрактник направляється саме до неї.

Нагадаємо, в Україні в умовах воєнного стану та загальної мобілізації підприємства, установи та організації, що мають критичне значення для економіки та життєзабезпечення населення, можуть забронювати своїх співробітників від призову на військову службу.

Також в Україні дозволили мобілізуватися безпосередньо до певної військової частини, минаючи територіальні центри комплектування.