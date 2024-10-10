Контрактная служба в ВСУ — в ТЦК рассказали детали

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Контрактная служба в Вооруженных силах Украины является альтернативой мобилизации. По словам начальника отдела рекрутинга и комплектования Закарпатского ВТЦК и СП Сергея Шахлевича, одним из главных преимуществ подписания контракта с армией есть возможность самостоятельно выбирать место прохождения службы.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Читайте также:

Контрактная служба в ВСУ

Шахлевич отметил, что контрактники могут даже менять профессию благодаря действующим учебным центрам.

"Те, кто не ждет повестки, сами могут выбирать воинскую часть, которая нравится. Военная служба по мобилизации, где есть государственное распределение, такого предложить не может", — рассказал он.

Шахлевич отметил, что контрактники не только получают стабильную зарплату и необходимое обеспечение, но и по сути находят себе собратьев и сестер.

Кроме того, он подчеркнул, что контрактники имеют возможность служить в тыловых подразделениях или в частях специального транспорта.

Относительно страхов попасть не в желаемое военное подразделение, представитель ТЦК считает их преждевременными. Он объяснил, что воинская часть присылает рекомендательное письмо, на основании которого контрактник направляется именно к ней.

Напомним, в Украине в условиях военного положения и общей мобилизации предприятия, учреждения и организации, имеющие критическое значение для экономики и жизнеобеспечения населения могут забронировать своих сотрудников от призыва на военную службу.

Также в Украине разрешили мобилизоваться непосредственно в определенную воинскую часть, обходя территориальные центры комплектования.