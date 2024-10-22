У ТЦК пояснили, кому повістки прийдуть по пошті

Чоловік з повісткою в руках. Фото ілюстративне: УНІАН

Військовозобов'язаним громадянам України почали надсилати повістки за допомогою "Укрпошти". Сповіщення приходять за адресами, відомими територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, а за неявку передбачене покарання.

Детальніше про процедуру ефірі телемарафону розповів начальник адміністративного відділу районного ТЦК у Києві Олег Коротченко.

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Кому відправляють повістку

Коротченко насамперед пояснив, що списки формують не ТЦК. Він пояснив, що існують певні алгоритми щодо внесення військовозобов'язаних до списків оповіщення, які створюються за ініціативою Міністерства оборони.

"Тобто, конкретно вони обирають за допомогою засобів системи "Оберіг" хто буде підлягати оповіщенню", — уточнив він.

За словами Коротченка, військкомати працюють вже на безпосередньому рівні виконання.

"До нашої компетенції входить фактично тільки сформувати ці повістки. Зафіксувати їх або затвердити електронним підписом, і тоді вже вони відправляються до адресата певним ланцюгом", — розповів представник ТЦК.

Хто отримує повістки поштою

Нині через "Укрпошту" надсилають повістки як українцям, які оновили свої військово-облікові дані, так і тим, хто не з’являвся до ТЦК.

Коротченко зазначив, що ТЦК має вручити повістку та проконтролювати, щоб військовозобов’язаний за нею з’явився.

Що робити, якщо по пошті прийшла повістка

Коротченко порадив таким людям не боятися. Він пояснив, що військовозобов’язаний має з’явитись у ТЦК, в якому стоїть на обліку, зі своїми документами.

У повістці визначені строки, в які потрібно прийти. Відповідно до рішення Кабміну, на це відводиться сім днів. Поважні причини для неявки також чітко визначені законом. Якщо військовозобов'язаний проігнорує повістку, то йому загрожує адміністративна відповідальність.

Раніше ми вже писали, що в Україні військовозобов'язаним почали надсилати повістки поштою. Втім, поки що це не підвищило якість мобілізації.

Також ми інформували, що в Україні повістки від ТЦК та СП військовозобов'язані отримуватимуть листом листоношею або у відділах "Укрпошти".