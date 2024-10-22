В ТЦК объяснили, кому повестки придут по почте

Человек с повесткой в руках. Фото иллюстративное: УНИАН

Военнообязанным гражданам Украины начали посылать повестки с помощью "Укрпочты". Уведомления приходят по адресам, известным территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, а за неявку предусмотрено наказание.

Детальнее о процедуре эфире телемарафона рассказал начальник административного отдела районного ТЦК в Киеве Олег Коротченко.

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Кому отправляют повестку

Коротченко, прежде всего, объяснил, что списки формируют не ТЦК. Он пояснил, что существуют определенные алгоритмы внесения военнообязанных в списки оповещения, которые создаются по инициативе Министерства обороны.

"То есть конкретно они выбирают с помощью средств системы "Оберег" кто будет подлежать оповещению", — уточнил он.

По словам Коротченко, военкоматы работают уже на непосредственном уровне исполнения.

"В нашу компетенцию входит фактически только сформировать эти повестки. Зафиксировать их или утвердить электронной подписью, и тогда уже они отправляются к адресату определенной цепью", — рассказал представитель ТЦК.

Кто получает повестки по почте

Сейчас через "Укрпочту" присылают повестки как украинцам, которые обновили свои военно-учетные данные, так и не являвшимся в ТЦК.

Коротченко отметил, что ТЦК должна вручить повестку и проконтролировать, чтобы военнообязанный за ней появился.

Что делать, если по почте пришла повестка

Коротченко посоветовал таким людям не бояться. Он объяснил, что военнообязанный должен явиться в ТЦК, в котором состоит на учете, со своими документами.

В повестке определены сроки, в которые нужно прийти. Согласно решению Кабмина, на это отводится семь дней. Уважительные причины неявки также четко определены законом. Если военнообязанный проигнорирует повестку, ему грозит административная ответственность.

Ранее мы уже писали, что в Украине военнообязанным стали присылать повестки по почте. Впрочем, пока это не повысило качество мобилизации.

Также мы информировали, что в Украине повестки от ТЦК и СП военнообязанные будут получать письмо почтальоном или в отделах "Укрпочты".