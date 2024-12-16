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У ТЦК пояснили, як каратимуть за неоновлення даних

16 грудня 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Яке покарання загрожує військовозобов'язаним за неоновлення даних — відповідь представника ТЦК та СП
Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Житомирський обласний ТЦК та СП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Україні не оновили свої дані близько 10–15% військовозобов’язаних. Йдеться про тих, хто працює в інших країнах, перебуває за кордоном, не підлягає призову через обмежену придатність або ж є безробітним.

Про це в інтерв'ю Суспільному 8 грудня розповів начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало.

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Представник ТЦК та СП зазначив, що переважна більшість військовозобов'язаних працює або навчається. Інформацію про таких громадян використовують із різних джерел автоматично, тому вони оновили свої дані. А от декого з тих, хто цього досі не зробив, уже оголосили в розшук.

"Якщо особа перебуває в розшуку, поліція має право здійснити адміністративне затримання. Це означає, що людину можуть примусово доставити до ТЦК із застосуванням фізичної сили, зокрема вдягнути кайданки. Після цього складуть адміністративний протокол: або за порушення військового обліку або за недотримання закону про мобілізацію", — пояснив Монукало.

Мінімальне покарання за таке порушення — штраф у розмірі 17 тисяч гривень. У разі несплати цієї суми матеріали справи передають виконавчій службі, яка може заблокувати рахунки боржника й арештувати його майно, аби стягнути штраф у судовому порядку.

Нагадаємо, представник ТЦК та СП Сергій Монукало заявив, що електронні та паперові повістки мають однакову юридичну силу. Також він пояснив, чи вважається чинною паперова повістка без підпису начальника ТЦК.

Раніше ми повідомляли, що Сергій Монукало назвав безпідставними звинувачення щодо того, що причиною СЗЧ нібито є мобілізація невмотивованих чоловіків. За його словами, процес комплектування відбувається поетапно та із врахуванням як фізичного, так і психологічного стану військовослужбовців.

військовий призов військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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