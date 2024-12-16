Какое наказание грозит военнообязанным за необновление данных — ответ представителя ТЦК и СП

Мужчины в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Житомирский областной ТЦК и СП

В Украине не обновили свои данные около 10–15% военнообязанных. Речь идет о тех, кто работает в других странах, находится за границей, не подлежит призыву из-за ограниченной пригодности или безработный.

Об этом в интервью Суспільному 8 декабря рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало.

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Представитель ТЦК и СП отметил, что подавляющее большинство военнообязанных работает или учится. Информация о таких гражданах используется из разных источников автоматически, поэтому они обновили свои данные. А вот некоторых из тех, кто этого до сих пор не сделал, уже объявили в розыск.

"Если лицо находится в розыске, полиция имеет право осуществить административное задержание. Это означает, что человека могут принудительно доставить в ТЦК с применением физической силы, в частности надеть наручники. После этого составят административный протокол: либо за нарушение военного учета, либо за несоблюдение закона о мобилизации", — объяснил Монукало.

Минимальное наказание за такое нарушение — штраф в размере 17 тысяч гривен. В случае неуплаты этой суммы материалы дела передают исполнительной службе, которая может заблокировать счета должника и арестовать его имущество, чтобы взыскать штраф в судебном порядке.

Напомним, представитель ТЦК и СП Сергей Монукало заявил, что электронные и бумажные повестки обладают одинаковой юридической силой. Также он объяснил, считается ли действующей бумажная повестка без подписи начальника ТЦК.

Ранее мы сообщали, что Сергей Монукало назвал безосновательными обвинения в том, что причиной СОЧ якобы является мобилизация немотивированных мужчин. По его словам, процесс комплектования происходит поэтапно и с учетом как физического, так и психологического состояния военнослужащих.