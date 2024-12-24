Як російські окупанти благали українських військових узяти їх у полон — у ССО оприлюднили відео

Полонені росіяни. Скриншот відео

Уцілілі російські військові благають рейнджерів ССО про полон. Зокрема, нещодавно обмінний фонд поповнився черговими росіянами, які вирішили здатися.

Відповідне відео в понеділок, 23 грудня, опублікували у своєму Telegram-каналі Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

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У ССО зазначили, що здатися в полон російські бійці вирішили після того, як воїни шосту полку здійснили серію віртуозних скидів на голови ворожих військ.

"Я ліпше сяду, ніж повернуся сюди. З таким командуванням ліпше сісти, ніж сюди повертатися. У мене багато боргів. Мені сказали: "Або на відпрацювання їдеш, або сюди на рік". Мені взагалі сказали, що на склади поїду, що видаватимуть авто й їжу, тому я погодився й пішов", — розповів один із полонених.

Інший російський боєць зазначив, що у війська не було нормального забезпечення: аби попити, топили лід. Військових із будь-якими пораненнями залишають на позиціях, хоча мали б евакуювати та лікувати.

Нагадаємо, Оперативне командування "Північ" Сухопутних військ Збройних сил України показало, як мобілізовані курсанти готуються до штурмів окопів. Для цього військові використовують дрони, маскувальну форму та особливу тактику підходу до позицій.

Також ми повідомляли, що українським військовослужбовцям вдалося відбити штурм біля Куп'янська Харківської області. Українці знищили три бойові броньовані машини піхоти та один танк.