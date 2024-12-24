Как российские оккупанты умоляли украинских военных взять их в плен — в ССО обнародовали видео

Пленные россияне. Скриншот видео

Уцелевшие российские военные умоляют рейнджеров ССО о пленении. В частности, недавно обменный фонд пополнился очередными россиянами, решившими сдаться.

Соответствующее видео в понедельник, 23 декабря, опубликовали в своем Telegram-канале Силы Специальных Операций ВС Украины.

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В ССО отметили, что сдаться в плен российские бойцы решили после того, как воины шестого полка совершили серию виртуозных сбросов на головы вражеских войск.

"Я лучше сяду, чем вернусь сюда. С таким командованием лучше сесть, чем сюда возвращаться. У меня много долгов. Мне сказали: "Или на отработку едешь, или сюда на год." Мне вообще сказали, что на склады поеду, что будут выдавать авто и еду, поэтому я согласился и пошел", — рассказал один из пленных.

Другой российский боец отметил, что у войск не было нормального обеспечения: чтобы попить, топили лед. Военных с любыми ранениями оставляют на позициях, хотя должны были эвакуировать и лечить.

Напомним, Оперативное командование "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины показало, как мобилизованные курсанты готовятся к штурмам окопов.

Также мы сообщали, что украинским военнослужащим удалось отбить штурм возле Купянска Харьковской области. Украинцы уничтожили три боевых бронированных машины пехоты и один танк.