У Резерв+ з'явивя QR-код

У Резерв+ з'явився QR-код — для чого він потрібен
В Міністерстві оборони України повідомили, що у застосунку Резерв+ запрацював QR-код. Завдяки цьому стає доступним електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як паперовий.
Про це повідомили на сторінці Міноборони у Telegram у вівторок, 18 червня.
QR-код у "Резерв+"
Починаючи з нинішнього дня у застосунку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як паперовий. Відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевіряти його чинність.
Також тепер у "Резерв+" доступна функція "Виправити дані онлайн" для двох випадків:
- Я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг".
- Дані не знайдено — для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку "Резерв+".
Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру "Оберіг" для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно.
Нагадаємо, впродовж перших 11 годин після запуску мобільного додатку "Резерв+" для військовозобов'язаних у ньому зареєструвалося понад 150 тисяч користувачів. Зазначається, що багато інших заявок перебувають у процесі обробки.
Також Міноборони почало тестувати електронну чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Записатися можна через спеціальний сервіс.
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