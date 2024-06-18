В Резерв+ появится QR-код

Применение Резерв+ в смартфоне. Фото: НТА

В Министерстве обороны Украины сообщили, что в приложении Резерв+ заработал QR-код. Благодаря этому становится доступным электронный военно-учетный документ, имеющий такую же юридическую силу, как бумажный.

Об этом сообщили на странице Минобороны в Telegram во вторник, 18 июня.

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QR-код в "Резерв+"

Начиная с сегодняшнего дня в приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ, имеющий такую же юридическую силу, как бумажный. Отсканировав QR-код, уполномоченные органы могут проверять его действие.



Также теперь в "Резерв+" доступна функция "Исправить данные онлайн" для двух случаев:

Я военнослужащий, но до сих пор на учете для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отражался в реестре "Оберіг".

Данные не найдены — для всех военнообязанных, получивших такое уведомление в приложении "Резерв+".

Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр "Оберіг" для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно.

Напомним, в течение первых 11 часов после запуска мобильного приложения "Резерв+" для военнообязанных в нем зарегистрировалось более 150 тысяч пользователей. Отмечается, что многие другие заявки находятся в процессе обработки.

Также Минобороны начало тестировать электронную очередь в территориальные центры комплектования и социальную поддержку. Записаться можно через специальный сервис.