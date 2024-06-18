Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В Резерв+ появился QR-код — для чего он нужен arrow

В Резерв+ появился QR-код — для чего он нужен

18 июня 2024 12:09
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Резерв+ появится QR-код
Применение Резерв+ в смартфоне. Фото: НТА
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Министерстве обороны Украины сообщили, что в приложении Резерв+ заработал QR-код. Благодаря этому становится доступным электронный военно-учетный документ, имеющий такую же юридическую силу, как бумажный.

Об этом сообщили на странице Минобороны в Telegram во вторник, 18 июня.

Читайте также:

QR-код в "Резерв+"

Начиная с сегодняшнего дня в приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ, имеющий такую же юридическую силу, как бумажный. Отсканировав QR-код, уполномоченные органы могут проверять его действие.

Также теперь в "Резерв+" доступна функция "Исправить данные онлайн" для двух случаев:

  • Я военнослужащий, но до сих пор на учете для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отражался в реестре "Оберіг".
  • Данные не найдены — для всех военнообязанных, получивших такое уведомление в приложении "Резерв+".

Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр "Оберіг" для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно.

Напомним, в течение первых 11 часов после запуска мобильного приложения "Резерв+" для военнообязанных в нем зарегистрировалось более 150 тысяч пользователей. Отмечается, что многие другие заявки находятся в процессе обработки.

Также Минобороны начало тестировать электронную очередь в территориальные центры комплектования и социальную поддержку. Записаться можно через специальный сервис.

Украина
смартфон
мобилизация
ВСУ
резерв

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор