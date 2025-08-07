Тепер у Резерв+ відстрочку можуть отримати наукові працівники та педагоги

У Резерв+ з'явились нові відстрочки — хто зможе їх отримати
Міноборони України оголосило про новий функціонал застосунку для військовозобов'язаних Резерв+. Там додано нову відстрочку — для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій.
Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони України.
Як отримати відстрочку науковим працівникам
Щоб отримати відстрочку, необхідно мати такі дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти:
- відмітку про основне місце роботи;
- зарплатну ставку не меншу за 0,75;
- Відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер (вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії).
Оформлюється відстрочка просто: треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення із результатом.
Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в Резерв+ не оформлюється — потрібно звернутись до закладу освіти — роботодавця, який має перевірити й за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Раніше повідомлялось, що у Резерв+ з'явилася відстрочка для подружніх пар. Йдеться про подружжя, в яких чоловік або дружина мають інвалідність I або II групи.
Нагадаємо, у застосунку Резерв+ невдовзі запустять нову послугу для військовозобов'язаних. Штрафи за неявку до ТЦК та СП за повісткою можна буде сплачувати онлайн.
