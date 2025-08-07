Тепер у Резерв+ відстрочку можуть отримати наукові працівники та педагоги

Застосунок Резерв+. Ілюстративне фото: УНІАН

Міноборони України оголосило про новий функціонал застосунку для військовозобов'язаних Резерв+. Там додано нову відстрочку — для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони України.



Як отримати відстрочку науковим працівникам

Ілюстрація нової функції в Резерв+. Фото: Міноборони України

Щоб отримати відстрочку, необхідно мати такі дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти:

відмітку про основне місце роботи;

зарплатну ставку не меншу за 0,75;

Відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер (вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії).

Оформлюється відстрочка просто: треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення із результатом.

Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в Резерв+ не оформлюється — потрібно звернутись до закладу освіти — роботодавця, який має перевірити й за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Раніше повідомлялось, що у Резерв+ з'явилася відстрочка для подружніх пар. Йдеться про подружжя, в яких чоловік або дружина мають інвалідність I або II групи.

Нагадаємо, у застосунку Резерв+ невдовзі запустять нову послугу для військовозобов'язаних. Штрафи за неявку до ТЦК та СП за повісткою можна буде сплачувати онлайн.