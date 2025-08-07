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В Резерв+ появились новые отсрочки — кто сможет их получить

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 01:30
Теперь в Резерв+ отсрочку могут получить научные работники и педагоги
Приложение Резерв+. Иллюстративное фото: УНИАН

Минобороны Украины объявило о новом функционале приложения для военнообязанных Резерв+. Там добавлена новая отсрочка — для научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования, научных учреждений и организаций.

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Украины.

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Иллюстрация новой функции в Резерв+. Фото: Минобороны Украины

Чтобы получить отсрочку, необходимо иметь следующие данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования:

  • отметку об основном месте работы;
  • зарплатную ставку не менее 0,75;
  • Отметку о том, входит ли лицо в кадровую группу образовательного процесса в одной из сфер (высшем, профессиональном предвысшем, профессиональном образовании или работает на административной должности, относящейся к преподавательской категории).

Оформляется отсрочка просто: нужно нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию — и впоследствии придет уведомление с результатом.

Если должность работника учебного заведения соответствует трем указанным выше критериям, но отсрочка в Резерв+ не оформляется — нужно обратиться в учебное заведение — работодателя, который должен проверить и при необходимости уточнить данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Ранее сообщалось, что в Резерв+ появилась отсрочка для супружеских пар. Речь идет о супругах, у которых муж или жена имеют инвалидность I или II группы.

Напомним, в приложении Резерв+ вскоре запустят новую услугу для военнообязанных. Штрафы за неявку в ТЦК и СП по повестке можно будет платить онлайн.

мобилизация приложение отсрочка военнообязанные научный работник резерв
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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