Е-направлення на ВЛК — у Резерв+ з'явилася нова функція

Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: НикВести

Військовозобов'язані відсьогодні можуть самостійно згенерувати електронне направлення на військово-лікарську комісію. Така функція стала доступна в застосунку "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook у п'ятницю, 31 січня.

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Електронні направлення на ВЛК

"Сьогодні ми запускаємо в "Резерв+" зручну генерацію електронних направлень до ВЛК. Більше ніхто не зможе сказати "у нас обід", "приходьте через два тижні", або "встаньте в чергу", — йдеться у повідомленні.

Направлення на ВЛК. Фото: Катерина Черногоренко

Також в Україні з 28 лютого зроблять в електронному вигляді постанову про придатність, аби громадяни не йшли вдруге до ТЦК — ці дані одразу будуть передані через інформаційний обмін в "Оберіг".

Таким чином у "Резерв+" підтягнеться стан нової ВЛК і статус: придатний або непридатний.

Скриншот допису Черногоренко

Нагадаємо, в Офісі Президента запевнили, що в Україні не будуть штрафувати "обмежено придатних", які не встигнуть пройти ВЛК до 5 лютого. Водночас термін для таких осіб продовжили до 5 червня.

А юрист пояснив, чи законно, якщо ТЦК вимагає пройти ВЛК для зняття з військового обліку за віком.