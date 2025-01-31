Е-направление на ВВК — в Резерв+ появилась новая функция

Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: НикВести

Военнообязанные с сегодняшнего дня могут самостоятельно сгенерировать электронное направление на военно-врачебную комиссию. Такая функция стала доступной в приложении "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в Facebook в пятницу, 31 января.

Читайте также:

Электронные направления на ВВК

"Сегодня мы запускаем в "Резерв+" удобную генерацию электронных направлений в ВВК. Больше никто не сможет сказать "у нас обед", "приходите через две недели" или "встаньте в очередь", — говорится в сообщении.

Направление на ВВК. Фото: Екатерина Черногоренко

Также в Украине с 28 февраля сделают в электронном виде постановление о пригодности, чтобы граждане не шли второй раз в ТЦК — эти данные сразу будут переданы через информационный обмен в "Оберіг".

Таким образом в "Резерв+" подтянется состояние новой ВВК и статус: годен или непригоден.

Скриншот поста Черногоренко

Напомним, в Офисе Президента заверили, что в Украине не будут штрафовать "ограниченно годных", которые не успеют пройти ВВК до 5 февраля. В то же время срок для таких лиц продлили до 5 июня.

А юрист объяснил, законно ли, если ТЦК требует пройти ВВК для снятия с воинского учета по возрасту.