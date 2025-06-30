Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб В Резерв+ запустили бета-тестирование оплаты штрафов

В Резерв+ запустили бета-тестирование оплаты штрафов

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 23:55
Онлайн оплата штрафов ТЦК - в Резерв+ запустили бета-тестирование
Приложение Резерв+. Фото: Министерство обороны Украины

В приложении "Резерв+" запустили бета-тестирование оплаты штрафов. Это возможно сделать онлайн.

Об этом сообщает заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.

Реклама
Читайте также:
В Резерв+ запустили бета-тестирование оплаты штрафов - фото 1
Пост Екатерины Черногоренко. Фото: скриншот

Что известно об онлайн оплате штрафов

"Запускаем бета-тестирование оплаты штрафов в Резерв+", — написала она.

Заместитель министра сообщила, что все, кто успеет оплатить штраф вовремя через эту платформу, смогут оплатить только половину суммы — 8 500 гривен.

Главное преимущество сервиса — отсутствие очередей и необходимости лично идти в территориальные центры комплектования (ТЦК).

"Потому что таким и должно быть цифровое сервисное государство", — добавила Черногоренко.

Чтобы присоединиться к тестированию, Черногоренко просит заполнить форму, ссылку на которую она оставила на своей странице.

Напомним, что с начала 2025 года в Украине было зарегистрировано более 28 тысяч дел, связанных с нарушениями правил воинского учета. Ежемесячно территориальные центры комплектования и социальной поддержки фиксировали примерно 4,7 тысячи новых случаев привлечения к административной ответственности в виде штрафов.

Ранее мы сообщали, что все больше военнообязанных украинцев, заходя в приложение "Резерв+", сталкиваются с красной строкой с надписью "В розыске". В нашем материале мы подробно разъясняли причины появления этого статуса, а также возможно ли его снять, уплатив штраф.

Минобороны онлайн-услуги штраф оплата резерв
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации