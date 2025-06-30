Онлайн оплата штрафов ТЦК - в Резерв+ запустили бета-тестирование

Приложение Резерв+. Фото: Министерство обороны Украины

В приложении "Резерв+" запустили бета-тестирование оплаты штрафов. Это возможно сделать онлайн.

Об этом сообщает заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.

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Что известно об онлайн оплате штрафов

"Запускаем бета-тестирование оплаты штрафов в Резерв+", — написала она.

Заместитель министра сообщила, что все, кто успеет оплатить штраф вовремя через эту платформу, смогут оплатить только половину суммы — 8 500 гривен.

Главное преимущество сервиса — отсутствие очередей и необходимости лично идти в территориальные центры комплектования (ТЦК).

"Потому что таким и должно быть цифровое сервисное государство", — добавила Черногоренко.

Чтобы присоединиться к тестированию, Черногоренко просит заполнить форму, ссылку на которую она оставила на своей странице.

Напомним, что с начала 2025 года в Украине было зарегистрировано более 28 тысяч дел, связанных с нарушениями правил воинского учета. Ежемесячно территориальные центры комплектования и социальной поддержки фиксировали примерно 4,7 тысячи новых случаев привлечения к административной ответственности в виде штрафов.

Ранее мы сообщали, что все больше военнообязанных украинцев, заходя в приложение "Резерв+", сталкиваются с красной строкой с надписью "В розыске". В нашем материале мы подробно разъясняли причины появления этого статуса, а также возможно ли его снять, уплатив штраф.