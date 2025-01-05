Отсрочка от мобилизации для многодетных отцов снова доступна через приложение Резерв+

В Резерв+ вернули одну из услуг после кибератаки — что доступно
В Украине постепенно восстанавливают работу реестры после масштабной кибератаки со стороны России. В приложении Резерв+ для военнообязанных стала доступной важная услуга.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в Facebook в воскресенье, 5 января.
Какая услуга снова доступна в Резерв+
По словам Черногоренко, услуга предоставления отсрочки от призыва для многодетных отцов снова доступна в приложении "Резерв+".
"В Резерв+ восстановлена услуга отсрочки для многодетных отцов", — говорится в сообщении.
Отметим, что услуга временно не работала из-за российской кибератаки, которая вызвала перебои в работе государственных реестров.
Накануне также удалось восстановить функционирование реестров ГРАГС, что позволило полноценно восстановить процессы, связанные с социальными услугами.
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