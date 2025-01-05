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В Резерв+ вернули одну из услуг после кибератаки — что доступно

5 января 2025 15:22
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Отсрочка от мобилизации для многодетных отцов снова доступна через приложение Резерв+
Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Украине постепенно восстанавливают работу реестры после масштабной кибератаки со стороны России. В приложении Резерв+ для военнообязанных стала доступной важная услуга.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в Facebook в воскресенье, 5 января.

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По словам Черногоренко, услуга предоставления отсрочки от призыва для многодетных отцов снова доступна в приложении "Резерв+".

"В Резерв+ восстановлена услуга отсрочки для многодетных отцов", — говорится в сообщении.

Резерв+ отсрочка для многодетных родителей
Сообщение Черногоренко в Facebook

Отметим, что услуга временно не работала из-за российской кибератаки, которая вызвала перебои в работе государственных реестров.

Накануне также удалось восстановить функционирование реестров ГРАГС, что позволило полноценно восстановить процессы, связанные с социальными услугами.

кибератака хакеры реестр мобилизация военнообязанные резерв

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