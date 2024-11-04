Приложение Резерв+. Фото: Министерство обороны

Еще летом Министерство обороны Украины анонсировало новою услугу в Резерв+. Речь шла об оформлении отсрочки онлайн. 4 ноября такая функция уже заработала в тестовом режиме.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Читайте также:

Кто может оформить отсрочку в Резерв+

Первыми оформить отсрочку от мобилизации через приложение смогут студенты и аспиранты, ранее заполнявшие форму на тестирование.

"Далее — люди с инвалидностью и многодетные. Все делаем постепенно. На этот раз пуши не отправляем, так что ждите инструкции на своих почтах", — отметила Екатерина Черногоренко.

Может ли подать заявку тот, у кого уже есть отсрочка

Человек, имеющий отсрочку от мобилизации, сможет продлить ее в приложении Резерв+ только по истечении срока действия.

"Ведь не может быть двух активных отсрочек одновременно. Однако мы благодарны и тем, кто уже имеет отсрочку и тоже тестирует сервис. Ведь должны проверить, как отражается услуга у разных категорий граждан", — отметила Черногоренко.

Известны ли сроки завершения тестирования услуги

Желающие до сих пор могут зарегистрироваться на тестирование услуги по оформлению отсрочки онлайн в Резерв+.

Сколько именно продлится бета-тестирование, услуги пока не сообщают.

Напомним, оформить отсрочку от мобилизации могут только некоторые категории граждан.

С 9 ноября украинцам с отсрочкой придется снова подать документы и переоформить ее.