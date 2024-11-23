Коли у застосунку "Резерв+" можна буде сплачувати штрафи за порушення військового обліку

Застосунок "Резерв+" на екрані смартфона. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У разі порушення військового обліку військовозобов'язані мають сплатити штраф у розмірі 17–25 тисяч гривень. Зараз в електронному форматі послугу сплачування штрафів немає, однак вже незабаром вона може з'явитися в застосунку "Резерв+".

Як повідомив у п'ятницю, 22 листопада, 24 канал, про це під час Ukrainian Outsourcing Summit заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Коли в додатку "Резерв+" можна буде сплатити штраф

Представниця Міноборони зазначила, що чимало військовозобов'язаних, на яких наклали штрафи за порушення військового обліку, не хочуть йти за квитанцією до ТЦК. Електронна послуга сплати штрафів у "Резерв+" може запрацювати вже на початку 2025 року, якщо до завершення поточного ухвалять відповідний законопроєкт.

"Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у "Резерв+" є, навіть є законопроект, згідно з яким людина, яка добровільно емітує квитанцію, отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил дорожнього руху", — пояснила Черногоренко.

Нагадаємо, в "Резерв+" з'явилася нова функція. Відтепер у застосунку можуть оформити відстрочку від мобілізації багатодітні батьки.

Раніше в Міноборони розповіли, чи достатньо наявності електронного квитка військовозобов'язаному, який хоче оформити бронювання. За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, електронний військово-обліковий документ прирівняний до паперового.