Когда в приложении "Резерв+" можно будет платить штрафы за нарушение военного учета

Приложение "Резерв+" на экране смартфона. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В случае нарушения военного учета военнообязанные должны уплатить штраф в размере 17–25 тысяч гривен. Сейчас в электронном формате услуга оплаты штрафов нет, однако уже вскоре она может появиться в приложении "Резерв+".

Как сообщил в пятницу, 22 ноября, 24 канал, об этом во время Ukrainian Outsourcing Summit заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Читайте также:

Когда в приложении "Резерв+" можно будет оплатить штраф

Представительница Минобороны отметила, что многие военнообязанные, на которых наложили штрафы за нарушение военного учета, не хотят идти за квитанцией в ТЦК. Электронная услуга уплаты штрафов в "Резерв+" может заработать уже в начале 2025 года, если до завершения текущего примут соответствующий законопроект.

"Техническая возможность для реализации уплаты штрафов у "Резерв+" есть, даже есть законопроект, согласно которому человек, который добровольно эмитирует квитанцию, получает 50% скидки на штраф в аналогии с нарушением правил дорожного движения", — пояснила Черногоренко.

Напомним, в "Резерв+" появилась новая функция. Теперь в приложении могут оформить отсрочку от мобилизации многодетные родители.

Ранее в Минобороны рассказали, достаточно ли наличия электронного билета военнообязанному, который хочет оформить бронирование. По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, электронный военно-учетный документ приравнен к бумажному.