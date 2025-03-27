Резерв+ запустив нову функцію для осіб з інвалідністю

Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Відтепер українці з інвалідністю, чиї персональні дані внесено до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), можуть теж отримати відстрочку від мобілізації через державний застосунок Резерв+. Раніше таку послугу могли оформити лише ті, хто був зареєстрований у реєстрі Пенсійного фонду України та мав пенсійне посвідчення.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України.

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Як подати запит на відстрочку, якщо є статус інвалідності

"Відстрочки для людей з інвалідністю через Резерв+ були одним із найчастіших запитів від користувачів. Працюємо над тим, щоб усі види відстрочок були доступні у застосунку і їх можна було отримати без черг та папірців", — заявила зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації України Катерина Черногоренко.

Як подати запит на відстрочку у Резерв+, якщо є статус інвалідності

Щоб подати запит на відстрочку, потрібно зайти в застосунок Резерв+, натиснути на три крапки на головному екрані, обрати функцію "Подати запит на відстрочку" та зазначити відповідну категорію.

Якщо система знайде підтвердження у ЄІССС, користувач отримає результат у повідомленні. Якщо ж запису немає, необхідно звернутися до місцевого управління соціального захисту з оригіналом документа про інвалідність і документом, що посвідчує особу.

Це вже четверта категорія осіб, які можуть скористатися послугою відстрочки в Резерв+. Раніше нею могли скористатися тільки люди з інвалідністю, зареєстровані в ПФУ, багатодітні батьки, які мають троє дітей до 18 років у спільному шлюбі, а також студенти, аспіранти та докторанти.

Оновлення стало можливим завдяки співпраці Міністерства оборони України з Міністерством оборони Німеччини, BRDO, Академією електронного управління (Естонія) та за підтримки Європейського Союзу у межах цифрового проєкту DT4UA.

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