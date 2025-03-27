Резерв+ запустил новую функцию для лиц с инвалидностью

Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Отныне украинцы с инвалидностью, чьи персональные данные внесены в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС), могут тоже получить отсрочку от мобилизации через государственное приложение Резерв+. Ранее такую услугу могли оформить только те, кто был зарегистрирован в реестре Пенсионного фонда Украины и имел пенсионное удостоверение.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

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Как подать запрос на отсрочку, если есть статус инвалидности

"Отсрочки для людей с инвалидностью через Резерв+ были одним из самых частых запросов от пользователей. Работаем над тем, чтобы все виды отсрочек были доступны в приложении и их можно было получить без очередей и бумажек", — заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Украины Екатерина Черногоренко.

Как подать запрос на отсрочку в Резерв+, если есть статус инвалидности

Чтобы подать запрос на отсрочку, нужно зайти в приложение Резерв+, нажать на три точки на главном экране, выбрать функцию "Подать запрос на отсрочку" и указать соответствующую категорию.

Если система найдет подтверждение в ЕИССС, пользователь получит результат в сообщении. Если же записи нет, необходимо обратиться в местное управление социальной защиты с оригиналом документа об инвалидности и документом, удостоверяющим личность.

Это уже четвертая категория лиц, которые могут воспользоваться услугой отсрочки в Резерв+. Ранее ею могли воспользоваться только люди с инвалидностью, зарегистрированные в ПФУ, многодетные родители, имеющие троих детей до 18 лет в совместном браке, а также студенты, аспиранты и докторанты.

Обновление стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства обороны Украины с Министерством обороны Германии, BRDO, Академией электронного управления (Эстония) и при поддержке Европейского Союза в рамках цифрового проекта DT4UA.

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