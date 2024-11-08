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У Резерв+ доступна онлайн-відстрочка для деяких українців

8 листопада 2024 22:13
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як оформити відстрочку від мобілізації в Резерв+ та хто має на неї право
Реєстр "Оберіг". Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У застосунку "Резерв+" відбулося оновлення. Відтепер там можна оформити онлайн-відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Нова функція застосунку доступна для студентів та осіб з інвалідністю. Але оновлення поки що доступне лише для власників пристроїв на iOS, а для телефонів на Android — воно буде доступне згодом.

Водночас через наплив користувачів спостерігаються складнощі з входом, але система працює і вдається подати заяву на відстрочку. Статус заявки повинен завантажитися автоматично.

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Скриншот застосунку в AppStore

Хто може отримати відстрочку

Подати заявку на відстрочку можуть студенти денної або дуальної форми, які не мали перерв у навчанні, або люди з інвалідністю з відповідним документом з Пенсійного фонду,  який це підтверджує.

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Скриншот застосунку

Як подати заявку на відстрочку:

На головній сторінці застосунку, де відображається ваш військово-обліковий документ, треба натиснути на значок з трьома крапками. Далі в меню оберіть пункт "Подати запит на відстрочку".

Раніше юристка попереджала українців про необхідність оновлення відстрочки від мобілізації та назвала терміни.

Також правозахисники назвали тих військовозобов'язаних, які можуть втратити відстрочку в листопаді.

відстрочка мобілізація чоловіки військовий облік реєстр Оберіг резерв

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