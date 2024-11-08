Як оформити відстрочку від мобілізації в Резерв+ та хто має на неї право

У Резерв+ доступна онлайн-відстрочка для деяких українців
У застосунку "Резерв+" відбулося оновлення. Відтепер там можна оформити онлайн-відстрочку від мобілізації.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Відстрочка від мобілізації
Нова функція застосунку доступна для студентів та осіб з інвалідністю. Але оновлення поки що доступне лише для власників пристроїв на iOS, а для телефонів на Android — воно буде доступне згодом.
Водночас через наплив користувачів спостерігаються складнощі з входом, але система працює і вдається подати заяву на відстрочку. Статус заявки повинен завантажитися автоматично.
Хто може отримати відстрочку
Подати заявку на відстрочку можуть студенти денної або дуальної форми, які не мали перерв у навчанні, або люди з інвалідністю з відповідним документом з Пенсійного фонду, який це підтверджує.
Як подати заявку на відстрочку:
На головній сторінці застосунку, де відображається ваш військово-обліковий документ, треба натиснути на значок з трьома крапками. Далі в меню оберіть пункт "Подати запит на відстрочку".
Раніше юристка попереджала українців про необхідність оновлення відстрочки від мобілізації та назвала терміни.
Також правозахисники назвали тих військовозобов'язаних, які можуть втратити відстрочку в листопаді.
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