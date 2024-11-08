Как оформить отсрочку от мобилизации в Резерв+ и кто имеет на нее право

В Резерв+ доступна онлайн-отсрочка для некоторых украинцев
В приложении "Резерв+" произошло обновление. Теперь там можно оформить онлайн-отсрочку от мобилизации.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Отсрочка от мобилизации
Новая функция приложения доступна для студентов и лиц с инвалидностью. Но обновление пока доступно только для владельцев устройств на iOS, а для телефонов на Android — оно будет доступно позже.
В то же время из-за наплыва пользователей наблюдаются сложности с входом, но система работает и удается подать заявление на отсрочку. Статус заявки должен загружаться автоматически.
Кто может получить отсрочку
Подать заявку на отсрочку могут студенты дневной или дуальной формы, которые не имели перерывов в учебе, или люди с инвалидностью с соответствующим документом из Пенсионного фонда, подтверждающие это.
Как подать заявку на отсрочку:
На главной странице приложения, где отображается ваш военно-учетный документ, нужно нажать на значок с тремя точками. Далее в меню выберите пункт "Подать запрос на отсрочку".
Ранее юрист предупреждала украинцев о необходимости обновления отсрочки от мобилизации и назвала сроки.
Также правозащитники назвали военнообязанных, которые могут потерять отсрочку в ноябре.
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