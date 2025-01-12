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У Раді відповіли, як відбудеться демобілізація, якщо її ухвалять

12 січня 2025 19:54
Євгенія Брюховецька - редактор
У Раді дали невтішний прогноз щодо термінів демобілізації
Нардеп Федір Веніславський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Міністерство оборони через три місяці може подати законопроєкт про демобілізацію та на розгляд до Верховної Ради. Однак член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський вважає, що звільнення зі служби не відбудеться так швидко, як всі думають.

Про це нардеп заявив в ефірі Радіо NV.

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"Уже зараз проводиться робота, скажімо так, щодо аудиту ефективності використання тих військових підрозділів і того кількісного складу ЗСУ, загалом сектору безпеки і оборони, який є", — сказав він.

Однак навіть у випадку ухвалення Верховною Радою масового звільнення з військової служби не буде щонайменше протягом наступних трьох місяців.

"Але ймовірність його ухвалення — знаєте, це вже питання зовсім інше", — зауважив Веніславський.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко зареєстрував петицію про демобілізацію через 18 місяців. Президент України Володимир Зеленський відповів на неї.

Також Гончаренко в ефірі Вечір.LIVE заявив, що наразі головна проблема мобілізації полягає у відсутності демобілізації. Чоловіки уникають служби в армії через відсутність чіткого терміну служби. 

Верховна Рада нардепи мобілізація законопроєкт війна в Україні демобілізація

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