У Раді дали невтішний прогноз щодо термінів демобілізації

Нардеп Федір Веніславський. Фото: скриншот з відео

Міністерство оборони через три місяці може подати законопроєкт про демобілізацію та на розгляд до Верховної Ради. Однак член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський вважає, що звільнення зі служби не відбудеться так швидко, як всі думають.

Про це нардеп заявив в ефірі Радіо NV.

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"Уже зараз проводиться робота, скажімо так, щодо аудиту ефективності використання тих військових підрозділів і того кількісного складу ЗСУ, загалом сектору безпеки і оборони, який є", — сказав він.

Однак навіть у випадку ухвалення Верховною Радою масового звільнення з військової служби не буде щонайменше протягом наступних трьох місяців.

"Але ймовірність його ухвалення — знаєте, це вже питання зовсім інше", — зауважив Веніславський.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко зареєстрував петицію про демобілізацію через 18 місяців. Президент України Володимир Зеленський відповів на неї.

Також Гончаренко в ефірі Вечір.LIVE заявив, що наразі головна проблема мобілізації полягає у відсутності демобілізації. Чоловіки уникають служби в армії через відсутність чіткого терміну служби.