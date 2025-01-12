В Раде дали неутешительный прогноз по срокам демобилизации

Нардеп Федор Вениславский. Фото: скриншот из видео

Министерство обороны через три месяца может подать законопроект о демобилизации и на рассмотрение в Верховную Раду. Однако член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский считает, что увольнение со службы не произойдет так быстро, как все думают.

Об этом нардеп заявил в эфире Радио NV.

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"Уже сейчас проводится работа, скажем так, по аудиту эффективности использования тех военных подразделений и того количественного состава ВСУ, в целом сектора безопасности и обороны, который есть", — сказал он.

Однако даже в случае принятия Верховной Радой массового увольнения с военной службы не будет по меньшей мере в течение следующих трех месяцев.

"Но вероятность его принятия — знаете, это уже вопрос совсем другой", — заметил Вениславский.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко зарегистрировал петицию о демобилизации через 18 месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на нее.

Также Гончаренко в эфире Вечір.LIVE заявил, что сейчас главная проблема мобилизации заключается в отсутствии демобилизации. Мужчины избегают службы в армии из-за отсутствия четкого срока службы.