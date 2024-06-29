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В Раде прокомментировали темпы мобилизации в Украине после принятия нового закона

29 июня 2024 10:35
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Как изменились темпы мобилизации после нового закона — Вениславский ответил
Мобилизированные украинцы. Фото: УНИАН / Юрий Гриньков
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что удалось реализовать цель, предусмотренную законом о мобилизации. Уже более 2 миллионов украинцев обновили свои данные.

Об этом Федор Вениславский сообщил во время онлайн-брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ в среду, 26 июня.

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Темпы мобилизации в Украине

"С момента вступления закона в силу темпы мобилизации позволяют оптимистично смотреть на механизмы реализации этого закона и отвечают тем ожиданиям, которые мы, Минобороны, главнокомандующий ВСУ, Генштаб ожидали от этого закона", — отметил Вениславский.

Он подчеркнул, что цель, которую закладывали в закон о мобилизации, удалось достичь.

"Провести аудит всех военнообязанных граждан Украины, выяснить, где кто находится, кто годен кто нет, кто имеет право на отсрочку, кто забронирован и кто может быть мобилизован. Минобороны ежедневно мониторит ситуацию с обновлением военно-учетных данных, динамика достаточно положительная", — объяснил нардеп.

Сколько военнообязанных украинцев обновили свои данные

Чиновник отчитался, что на утро 26 июня свои военно-учетные данные обновили 2 370 000 украинцев.

"Подавляющее большинство через приложение "Резерв+", на втором месте ЦНАПы, на третьем ТЦК и СП. Динамика хорошая, это обеспечивает проведение тех мобилизационных мер, которые осуществляет ТЦК и СП. Я думаю, что в целом закон выполнил ту миссию, ради которой мы его принимали", — добавил Вениславский.

Напомним, что известно, кого будут мобилизовать в Вооруженные силы Украины с июля 2024 года в первую очередь.

В то же время, кроме женщин, работающих медиками и фармацевтами, в период действия военного положения также могут мобилизовать тех гражданок, которые имеют наиболее дефицитные в ВСУ и других структурах Сил обороны Украины специальности.

Верховная Рада
закон
Федор Вениславский
мобилизация
война в Украине
війна

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